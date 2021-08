Ecco il sistema infallibile per rinnovare lo zerbino in pochi secondi

Lo zerbino è il biglietto da visita della nostra casa. La prima cosa che vedono i nostri ospiti quando arrivano. Col tempo si stinge, si usura, si macchia: dipende dal materiale utilizzato, se di cocco, di gomma o di corda. Ecco il sistema infallibile per rinnovare lo zerbino fuori casa in pochi secondi e renderlo pulito e splendente come uno dei tappeti che abbiamo all’interno.

Meglio scenografico o resistente?

Lo zerbino va pulito spesso. Raccoglie lo sporco delle suole delle scarpe ed è un alleato prezioso per evitare che fango e polvere entrino nelle nostre case. Alcuni zerbini sono pratici e resistenti. Altri invece sono anche particolari con decori personalizzati, intarsi a colori e un design insolito. Più la superficie è complessa e decorata e più avremo bisogno di pulire lo zerbino con prodotti efficaci: detergenti tenaci ma non corrosivi.

Un sistema furbo per pulire a fondo lo zerbino di cocco

Lo zerbino più comune è quello realizzato in cocco, una fibra detta coir che resiste allo schiacciamento e allo sfregamento; non si sfilaccia facilmente e sopporta bene la pioggia. Lo zerbino di cocco non si pulisce con l’aspirapolvere. Questo elettrodomestico va bene per altri materiali. Oppure per fare tutt’altro. Tempo fa abbiamo scritto che questo uso dell’aspirapolvere lascia tutti a bocca aperta e in effetti abbiamo stupito molte casalinghe. Tornando allo zerbino di cocco, possiamo pulirlo bene se lo sbattiamo contro una ringhiera, una porta aperta, un muro di cemento. Altrimenti, carichiamolo in auto e portiamolo con noi all’autolavaggio. Lì ci sono, oltre ad apposite ringhiere per sbattere i tappetini, anche degli apparecchi per lavarli rapidamente. Quello che non dobbiamo fare è metterlo nella lavatrice di casa perché in tal caso perderebbe immediatamente mazzetti di fibra.

Lavare quello in cocco con sale e aceto

Per un lavaggio domestico dello zerbino, va bene la lavatrice solo per i tappetini flessibili in corda. Invece, per la fibra di cocco si procede a mano. Prendiamo un pugno di sale e spargiamolo sulla superficie dello zerbino. Sfreghiamolo bene con una spazzola di plastica immersa in acqua e aceto. Il sale ci aiuterà a rimuovere più facilmente lo sporco accumulato tra le fibre. Lasciamo asciugare lo zerbino all’aria e al sole prima di metterlo sul pianerottolo. Altrimenti si svilupperanno muffe o funghi.

Amici vicini e lontani

Prima di esporlo fuori dalla porta di casa, possiamo anche spazzolare lo zerbino con un po’ di bicarbonato. Questo serve per evitare i cattivi odori derivanti dalle ‘visite’ di cani e gatti che approfittano sempre per sedersi sul nostro tappetino morbido e soffice. Vale la pena di provare se non vogliamo dedicarci a come comunicare col nostro gatto per dirgli di non farlo.

Ecco il sistema infallibile per rinnovare lo zerbino in pochi secondi

Lo zerbino di gomma, infine, si lava bene all’autolavaggio, con il forte getto d’acqua che si usa per la carrozzeria. Ma possiamo lavare lo zerbino anche con aceto e bicarbonato. Oppure aggiungere all’acqua del sapone di Marsiglia, che sgrassa la superficie con decisione senza graffiare. Dopo il risciacquo, rilascia un ottimo profumo, soprattutto se la superficie risulta porosa.