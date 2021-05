Alcuni di noi sono decisamente mattinieri e appena svegli vanno a correre o in palestra. Altri, invece, resterebbero nel letto ancora per ore. Per fortuna non c’è bisogno di essere mattinieri per poterci svegliare al meglio! Ecco il semplicissimo e rinvigorente esercizio drenante da fare ogni mattina per risvegliare il corpo e le nostre energie senza faticare.

Risvegliare corpo e mente

Molti lo sanno: fare esercizio fisico la mattina fa decisamente bene. Attiva infatti le energie e ci rende pronti ad affrontare la giornata. Non c’è però bisogno di fare della vera e propria ginnastica appena svegli! Possiamo infatti risvegliare il nostro corpo in modo delicato direttamente dal nostro letto.

Questo tipo di esercizio, infatti, aiuta a risvegliare i muscoli, stimola la circolazione e aiuta da drenare i liquidi in eccesso, secondo la tradizione. E non richiede alcuno strumento! Tutto quello che ci serve sono infatti le nostre mani e un paio di minuti.

Energie di prima mattina

Ecco il semplicissimo e rinvigorente esercizio drenante da fare ogni mattina per risvegliare il corpo e le nostre energie senza faticare. Per eseguirlo non dobbiamo fare altro che stimolare delicatamente tutto il nostro corpo. Per questo obiettivo dovremo picchiettare delicatamente i nostri muscoli tenendo le mani chiuse a pugno. Dopodiché il consiglio è quello di mettersi seduti sul letto o perfino in piedi. Iniziando dalle caviglie possiamo salire seguendo tutto il nostro corpo. A seconda dello stato di intorpidimento dei nostri muscoli potremo usare più o meno forza!

Possiamo insistere soprattutto su quelle aree che sentiamo più contratte o congestionate. Non dobbiamo inoltre avere paura di picchiettare tutto il nostro corpo. È importante infatti, ad esempio, passare anche sul viso per eliminare il gonfiore accumulato nella notte. Se questo è un perfetto esercizio per la prima mattina, possiamo effettuarlo ogni volta che ci sentiamo indeboliti o svogliati. È anche perfetto per scaldare e attivare il corpo prima di attività più intense come lo yoga.