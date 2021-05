È successo a tutti almeno una volta. Cerchiamo di organizzare un uscita, una gita o un evento con gli amici e qualcuno non ci risponde. Altre volte, chiediamo favori o comunichiamo informazioni importanti e non riceviamo alcun responso.

Spesso le persone finiscono col dirci che non hanno letto il messaggio e sono molto dispiaciute. È però davvero così? Ecco il semplice trucco per scoprire se i nostri amici ci mentono quando dicono di non aver letto i nostri messaggi su WhatsApp.

Non solo spunte blu

Per le chat private il discorso è relativamente semplice. Sappiamo che la persona ha aperto la nostra conversazione quando il nostro messaggio ha le due spunte blu. In questo caso è facile sapere che il nostro messaggio è arrivato a destinazione. Il discorso però si fa più duro quando si tratta di gruppi.

Siccome nelle chat di gruppo sono presenti più persone, raramente il nostro messaggio viene visualizzato da tutti in poco tempo. È raro quindi vedere la spunta blu. In questo caso le persone possono mentirci molto più facilmente. Esiste però un semplice modo per scoprire se hanno detto la verità.

Una funzionalità che pochi conoscono

Pochi lo sanno, ma è possibile sapere chi ha letto i messaggi. Ecco il semplice trucco per scoprire se i nostri amici ci mentono quando dicono di non aver letto i nostri messaggi su WhatsApp in pochi secondi. Come prima cosa bisogna aprire la chat di gruppo. Dopo aver trovato il messaggio che ci interessa, inviato da noi, dobbiamo tenere premuto su di esso. Dopodiché in alto a destra dobbiamo toccare l’icona dei tre puntini verticali. Si aprirà un piccolo menù.

A questo punto dobbiamo selezionare “info”. Aperta questa pagina avremo le nostre risposte! Possiamo infatti scoprire a chi il messaggio è stato consegnato, chi deve ancora riceverlo e chi l’ha già letto. Ma non solo, tra le informazioni è presente anche la data e l’ora della ricezione e della lettura. I nostri amici non avranno più scuse se non rispondono!