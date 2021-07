Quando ci chiediamo come risparmiare di solito pensiamo spesso all’autunno o alla primavera. Raramente, infatti, risparmiamo d’estate o d’inverno. In particolare, fare la spesa d’inverno è una grande spesa. Basta pensare a quanti soldi diamo ai supermercati per i vari pasti. Il cenone di Natale, quello di capodanno, per non parlare delle visite ai parenti.

Allo stesso modo, anche d’estate risparmiare sembra molto complicato. Estate, infatti, vuol dire: vacanze, mare, ristoranti e aperitivi. In estate, noi italiani tendiamo ad uscire ancora più del solito, grazie anche al clima così mite che la natura ci ha regalato. Eppure, con qualche piccolo accorgimento, possiamo continuare a fare la vita di sempre risparmiando tanti soldi. Infatti, ecco il segreto per una spesa settimanale di 25 euro anche d’estate.

Ecco il segreto per una spesa settimanale di 25 euro anche d’estate

D’estate, solitamente, mangiamo più pesce. Come ben sappiamo, i benefici del mangiare pesce sono molteplici e degni di nota. Questo vale anche per i tipi di pesce più economici, come il nostro glorioso pesce azzurro mediterraneo. Ecco, invece di comprarci dell’ottimo salmone o un bellissimo San Pietro, potremmo adottare la seguente strategia.

In particolare, specialmente se viviamo in una città di mare o siamo in vacanza al mare, abbiamo sicuramente vicino a noi una pescheria. Parliamo della classica pescheria di quartiere, quella che già da fuori trasmette un’aria di casa. Ecco, nella nostra pescheria di quartiere possiamo comprare il meraviglioso pesce azzurro. Sarde e sardine sono, tra i tipi di pesce azzurro, quelli più venduti, ma ne esistono di tantissimi altri. Uno di questi è perfetto per questa ricetta.

In secondo luogo, potremmo scegliere di andare al mercato del quartiere e comprare grandi quantità di pomodori e insalata. Entrambi i prodotti sono molto economici e, se li associamo al pesce azzurro, avremmo una dieta equilibrata, gustosa e molto economica!