Quando si ha una casa con il giardino si desidera avere un meraviglioso prato. Soprattutto ora che è arrivata la bella stagione e che si sta fuori il più possibile. È piacevole avere un posto bello dove stare. Ma come fare per ottenerlo? Ora vediamo cinque passi per avere un prato super. Ecco il segreto per un lavoro preciso e di grande successo per un prato così verde da far invida a tutti i vicini.

Taglio

Ciò che si deve fare è applicare un taglio regolare al prato altrimenti si infittisce. Utile è tagliare l’erba spesso man mano che cresce. Ad ogni taglio seguire uno schema e direzione. Questo trucco serve perché altrimenti lo stelo prende sempre la stessa direzione. È una buona cosa lasciare un prato alto 5 centimetri perché sia sempre in salute.

Concimazione

Per ottenere la massima crescita dell’erba, all’inizio della primavera per cinque settimane si deve aver cura di dare il concime. Le sostanze importanti sono potassio, azoto e fosforo. Esistono già composti contenenti tutte queste sostanze. Sulle confezioni si troverà come regolarsi per le quantità da immettere nel nostro prato.

Irrigazione

Se si desidera un prato sempre verde l’irrigazione è fondamentale per il nostro prato. Affinché sia un prato davvero bello. Soprattutto se si tratta di un prato nuovo. Sarà necessario irrigarlo almeno una volta al giorno. Si dovrà scegliere un modo per irrigarlo. Esistono molte le soluzioni in commercio. Non ci resta che scegliere quello più adatto alle nostre finanze e necessità.

Arieggiatura

Per crescere e respirare, le radici dell’erba hanno bisogno di aria. Quello che serve ad un prato è l’aggiunta di sabbia perché il prato non ne contiene molta. Quindi ogni tanto aggiungerla poiché questo consente all’acqua di fluire in profondità. Fornendo nutrimento alle radici. Eliminare le radici morte per dare respiro agli steli e farli crescere al meglio. In questo modo sarà anche possibile favorire la crescita di qualsiasi pianta o fiore decidiamo di piantare nel nostro giardino.

Ecco, quindi, il segreto per un lavoro preciso e di grande successo per un prato così verde da far invida a tutti i vicini. Il consiglio di ProiezionidiBorsa è quello di seguire queste dritte così da avere il prato che si è sempre desiderato. Lussureggiante e verde.

Sarà la nostra soddisfazione mostrarlo agli amici.