Svegliarsi la mattina è sempre un trauma per tutti, specialmente nelle fredde mattinate d’inverno. Dopo essere scesi dal letto preparare il caffè risulta per tutti un gesto automatico.

Ma siamo sicuri che il caffè e la caffeina siano l’unica, vera, soluzione alla sonnolenza? Tutti sono convinti, infatti, che la bevanda che più di altre può allontanare i colpi di sonno sia il caffè, ma sarà davvero così?

Indubbiamente, la caffeina svolge un ruolo fondamentale per l’organismo che necessita di una carica ma, bisogna sapere, che non c’è solo la caffeina.

Esistono, infatti, altri alimenti che possono donare forza ed energia senza portare con sé gli effetti collaterali della caffeina.

Ecco il segreto per svegliarsi la mattina senza preparare il caffè

Una volta si diceva che “una mela al giorno toglie il medico di torno”. Non si sa se davvero la mela abbia il potere di allontanare le malattie ma sicuramente ha il potere di risvegliare.

Ebbene sì, la mela ha il potere di regalare una grandissima carica, la mattina. Sostituire il caffè con una mela potrebbe essere la soluzione per coloro che vogliono abolire il caffè dalla loro dieta ma non sanno come sostituirlo. La caffeina, certamente, permette di iniziare la giornata con grinta ma i suoi effetti sull’organismo saranno di brevissima durata, specialmente se si assume caffè amaro.

Benefici

Nel caso della mela, invece, l’energia introdotta nell’organismo sarà assicurata per un periodo di tempo decisamente maggiore. Ciò è dovuto al fatto che questo frutto permette di fare il pieno di carboidrati e zuccheri necessari al corpo per svegliarsi.

In primis, grazie all’abbondante presenza di fruttosio, saccarosio e glucosio la mela permette, a mente e corpo, di risvegliarsi e affrontare la giornata nel modo giusto.

Inoltre, grazie ai carboidrati e alle calorie che fornisce, permetterà anche di fare il pieno di energie e di cominciare la giornata meno affamati.

Quindi, ecco come svegliarsi la mattina senza il caffè. Una mela potrebbe essere la soluzione per tutti, in particolare per coloro a cui è stato sconsigliato di assumere caffeina per via di problemi di salute.

Ecco svelato, dunque, il segreto per svegliarsi la mattina senza preparare il caffè. Se, tuttavia, proprio non si può fare a meno del caffè si potrebbe provare il caffè di cicoria.