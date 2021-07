Durante la stagione estiva in molti vorrebbero poter sfoggiare un incarnato dorato. Purtroppo per via degli impegni lavorativi e per mancanza di tempo andare al mare diventa un sogno irrealizzabile.

In molti, infatti, si accontentano di prendere un po’ di sole sulla terrazza o nel giardino della propria casa.

I più fortunati, poi, cercheranno di scappare ogni fine settimana verso le spiagge più vicine.

Nel caso in cui non si volesse fare a meno di esibire una carnagione scura sarà sufficiente utilizzare un autoabbronzante.

Gli autoabbronzanti, però, andranno utilizzati con un certo criterio per evitare di fare danni e di ritrovarsi a chiazze.

Infatti, pelle arancione, unghie gialle e segni sulla pelle sono solamente alcuni degli inconvenienti in cui potrebbero incorrere in meno abili.

In un precedente articolo erano stati forniti dei consigli per ottenere un’abbronzatura duratura in estate (consultare qui).

Oggi, invece si spiegherà al Lettore come scegliere l’autoabbronzante migliore per la propria pelle e come orientarsi tra i prodotti in commercio.

Ecco il segreto per sfoggiare in spiaggia un’abbronzatura uniforme e senza macchie

Gli autoabbronzanti sono prodotti in vendita ovunque, dai supermercati alle farmacie non c’è luogo in cui non si possano trovare.

Davanti allo scaffale degli autoabbronzanti è normale cadere in confusione per via dell’enorme scelta che ci si ritrova davanti.

Da un lato abbiamo i prodotti a base di diidrossiacetone e eritrulosio studiati per donare alla pelle un colorito progressivo.

Si tratta di elementi capaci di favorire l’abbronzatura se messi in combinazione con gli aminoacidi della pelle.

Si consiglia di scegliere questa tipologia di prodotto, soprattutto se non si ha dimestichezza con gli autoabbronzanti.

Per i più esperti, invece, esistono dei prodotti, solitamente spray, cosiddetti flash. Si tratta di un autoabbronzante più difficile da utilizzare senza provocare disastri ma, se utilizzato bene, capace di donare un colorito meraviglioso in poche ore.

Sono prodotti che macchiano molto i vestiti e che possono lasciare chiazze sulla pelle.

Esistono, poi diverse tonalità di autoabbronzante, meglio sceglierne una light se non si è già di carnagione scura.

Inoltre, il viso avrà bisogno di un autoabbronzante specifico con formulazione più delicata. Ne esistono alcuni perfetti per chi ha la pelle grassa o sensibile.

Ecco, quindi, il segreto per sfoggiare in spiaggia un’abbronzatura uniforme e senza macchie.