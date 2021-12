Ecco il segreto per scegliere un buon panettone e come gustarlo senza ingrassare

Come ogni anno, grandi protagonisti delle nostre tavole saranno certamente pandoro e panettone, dolci natalizi per antonomasia.

Soffici e straordinariamente golosi in tutte le loro varianti, sono un vero piacere per il palato, ma rischiamo di perderci nella vasta gamma di proposte.

Inoltre, spesso, la gioia di gustare tali prodotti è accompagnata dal senso di colpa, perché temiamo ripercussioni sul colesterolo e la forma fisica.

Questo articolo si propone, pertanto, di riassumere alcuni parametri utili per la scelta e il consumo del mitico Pan di Toni.

Ecco, dunque, alcune utili linee guida arrivate da Altroconsumo, nota associazione dei consumatori.

Secondo quanto riportato, sarebbe infatti un elemento spesso ignorato a rivelare la qualità del celebre dolce.

Si tratta della scarpatura, il caratteristico taglio a croce presente sulla cupola: solo quelle ben delineate favoriscono la corretta lievitazione e cottura dell’impasto.

Controllare sempre l’etichetta

Naturalmente, non è il solo indicatore della qualità: un occhio di riguardo va riservato prima di tutto all’etichetta.

Per legge, i migliori panettoni dovrebbero contenere almeno il 4% di tuorlo, il 16% di burro e non meno del 20% di uvetta e canditi.

Fatto tesoro di questi suggerimenti, cerchiamo di capire come consumare il nostro panettone di qualità evitando eccessi.

Le regole per mangiare panettone senza ingrassare

Una fetta del dolce natalizio per eccellenza contiene circa 350 kcal ed è ricca di grassi e carboidrati, minaccia per il colesterolo.

Tuttavia, non serve privarsi di una tale gioia per il palato, è semplicemente questione di sapersi regolare.

Innanzitutto, meglio ovviamente evitare prodotti ricchi di goduriose glasse e farciture: non fanno che aumentare l’apporto calorico.

Se proprio vogliamo fare il pieno di golosità, meglio accompagnare il dolce con una bella crema al mascarpone casalinga, magari in versione light.

Proviamo a consumare non più di una porzione al giorno, riservandola per la colazione o uno spuntino, mai come fine pasto.

Per bilanciare il già sostanzioso bagaglio di calorie, potremmo ridurre il consumo di altri alimenti zuccherini quali pasta, pane e patate. Ecco, dunque, il segreto per scegliere un buon panettone e come gustarlo senza ingrassare.

Questi sono alcuni spunti, ma, soprattutto se si soffre di colesterolo alto o diabete, è sempre meglio confrontarsi con il proprio medico.

