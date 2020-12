Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Risparmiare denaro sembra spesso un miraggio, molti ci provano ma soltanto in pochi raggiungono realmente l’obiettivo. Eppure la soluzione potrebbe essere sempre stata davanti agli occhi di tutti, forse troppo semplice per essere presa in considerazione.

Ecco il segreto per risparmiare moltissimi soldi in un anno senza sacrifici

L’idea di risparmio è spesso accostata a quella di sacrifici. Se, da un lato, è vero che se si vuole mettere da parte un bel gruzzolo bisognerà rinunciare a qualcosa, dall’altra non sarà faticoso come sembra.

Il risparmio parte dalla testa, prima di decidere cosa tagliare bisognerà ragionare su cosa ci rende veramente felici. Se cenare in un buon ristorante, acquistare un’ottima bottiglia di vino o farsi qualche regalo aiuta ad affrontare meglio le giornate perché privarsene?

Non bisognerebbe mai dimenticare che il denaro è solo un mezzo, non può diventare il fine ultimo né trasformarsi in ossessione. Ecco il segreto per risparmiare moltissimi soldi in un anno senza sacrifici

Le spese superflue

Per risparmiare davvero senza sentire il peso dei sacrifici bisognerebbe, innanzitutto tagliare le spese superflue. Ma quali sono queste spese?

In linea generale si tratta di quelle spese, anche minime, che si fanno tutti i giorni e che, sommate, a fine anno rappresentano una cifra considerevole. Sono quelle spese automatiche che non aiutano veramente a migliorare la giornata né aggiungono qualcosa al nostro essere.

Bisogna, quindi, cercare di ridurre le spese sulle cose che non contano davvero per poter avere più denaro da spendere su ciò che conta. Con un pò di organizzazione si potrà, innanzitutto, capire qual è la percentuale di stipendio da mettere da parte, solitamente il 20%.

Per prima cosa, bisognerà fare un elenco di quelle spese dalle quali non si può fuggire: il mutuo, le bollette, le tasse, i finanziamenti. Ci sono, poi, delle spese che, benché necessarie, possono essere ridotte in maniera considerevole semplicemente prestando più attenzione.

Il classico esempio è rappresentato dalla spesa settimanale o dall’utilizzo dell’automobile. Ovviamente, ognuno di noi ha delle spese a cui non potrebbe mai rinunciare: l’elenco che segue è, infatti, solo un esempio. Anche le sigarette o gli aperitivi, infatti, sono dei riti irrinunciabili per alcuni.

Sigarette

Il vizio del fumo, si sa, danneggia portafoglio e salute. E infatti spesso, la sigaretta, rappresenta più un rito che una vera necessità. Siamo sicuri di non poterne fare a meno? La nicotina è davvero più forte del rischio per la salute e per il portafoglio?

Un fumatore medio consuma un pacchetto di sigarette da 5 euro al giorno che, se moltiplicati per un anno, sono circa 1.800 euro. Un fumatore medio che comincia a fumare a vent’anni quando di anni ne avrà settanta avrà speso circa 90.000 euro in sigarette. Quasi il valore di un appartamento, notevole no?

Bottigliette d’acqua

Sostituire le bottigliette d’acqua in plastica con l’utilizzo della borraccia rappresenterà una grande rivoluzione sia per il portafoglio che, soprattutto, per l’ambiente.

Gli abitanti di mari e oceani ci saranno riconoscenti per questa svolta green ma anche le nostre finanze ne usciranno rimpolpate. Premessa una spesa settimanale media di 5-6 euro, si potrebbero risparmiare circa 300 euro all’anno solo rinunciando alla plastica.

Gli aperitivi

Se alle sigarette e alla plastica si può rinunciare più difficile potrebbe essere dire di no agi aperitivi.

Eppure la spesa, se rapportata all’anno, è davvero notevole. Rinunciando agli aperitivi settimanali, infatti si potrebbero risparmiare circa 800 euro all’anno.

Lo shopping

Il 90% delle volte che si fa shopping lo si fa per allentare lo stress e per svagarsi, più che per una vera necessità. Stress che, puntualmente, ritornerà e che porterà con sé mille sensi di colpa.

La soluzione perfetta per tutti non esiste. È importante, però, ricordarsi che acquistare l’ennesimo maglione in poliestere non aiuterà a vivere meglio. Come in tutti i campi, chi più spende meno spende, quindi se proprio non si può fare a meno di fare acquisti meglio buttarsi sulla qualità più che sulla quantità.

Ecco, quindi, il segreto per risparmiare denaro senza eccessivi sacrifici. Sicuramente all’inizio risulterà difficile ma con il tempo diventerà automatico.