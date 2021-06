Oltre alla bontà e alla freschezza del gelato e alle giornate trascorse al mare, il momento più piacevole della giornata è l’ora dell’aperitivo. Ci sediamo in un tavolino, magari di fronte al mare o in un locale esclusivo, e ordiniamo il nostro drink.

Chi ordina un calice di vino bianco, chi una birra, chi lo Spritz e poi c’è la lista degli alcolici in cui si dividono in varie “categorie”. Alcune di queste sono Pre-dinner, Frozen, Pestati, Sparkling e così via. Tra i Pestati, c’è il drink più bevuto specialmente in estate poiché fresco e dal sapore agrodolce.

Il Mojito

Ovviamente stiamo parlando del famoso e squisito Mojito, il cocktail estivo per eccellenza grazie al suo profumo e sapore freschi e veramente unici. Il Mojito è composto da rum bianco, menta, ghiaccio tritato, zucchero di canna, acqua frizzante o soda e succo di limone o lime. È così tanto richiesto che è stato persino inventato il dolce al Mojito, fresco e gustoso.

Ecco il segreto per rimanere in forma senza rinunciare al piacere dell’aperitivo

Chi sta seguendo una dieta ipocalorica non è detto che debba per forza rinunciare al piacere dell’aperitivo in compagnia. Basta semplicemente chiedere un “falso” Mojito, ossia cambiare gli ingredienti più grassi e calorici con quelli perfettamente in linea con il regime ipocalorico. Gli ingredienti calorici sono il rum e lo zucchero di canna. Come sostituti proponiamo l’acqua tonica zero zuccheri che si può trovare facilmente nei supermercati e il dolcificante in bustina. Gli altri ingredienti (menta e succo di lime) rimangono invariati perché non contengono zuccheri.

Per quanto riguarda invece i cibi da consumare, si può tranquillamente rimanere in forma ordinando un tagliere di salumi e formaggi. Ecco il segreto per rimanere in forma senza rinunciare al piacere dell’aperitivo al bar con questo famosissimo cocktail estivo per eccellenza.

