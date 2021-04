C’è chi ama il caffè liscio e non ha problemi con il suo gusto amaro. Altri invece sono amanti del dolce, ma vorrebbero smettere di mangiare zucchero. Tra diete e questioni di salute, molti di noi non vogliono dover rinunciare al caffè ma non sanno come renderlo più dolce. Per fortuna ci viene in aiuto un elemento inaspettato. Ecco il segreto per rendere meno amaro il caffè senza usare lo zucchero che nessuno si aspetta e pochi conoscono.

Un pizzico di…

Certo, in commercio esistono moltissime alternative allo zucchero, alcune delle quali sono elencate in altri articoli di ProiezionidiBorsa. Ci sono però casi in cui vorremmo abituarci a bere il caffè senza dolcificanti. In questo caso possiamo farci aiutare da un ingrediente che tutti abbiamo in casa. Quasi nessuno, però, ha mai pensato di metterlo nel caffè. Parliamo infatti del sale! Sembra impossibile, ma il sale aiuta a mitigare il gusto dei caffè più amari.

Non si tratta però di caffè salato. Basta infatti una piccolissima quantità di sale aggiunta al momento giusto durante la preparazione per ottenere un caffè perfetto. Questo trucco però non agisce solo sul gusto del caffè.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come preparare un caffè da fare invidia

Non si tratta inoltre solo di una tradizione popolare. La scienza lo conferma. Uno studio condotto dal Monell Chemical Senses Center di Philadelphia ha comprovato questa teoria. Secondo il centro, infatti, aggiungere del sale al caffè rende meno forte il gusto amaro e rende più corposa la bevanda. Attenzione però. Non bisogna salare il caffè una volta pronto. È proprio l’acqua della preparazione che deve essere salata.

Ecco il segreto per rendere meno amaro il caffè senza usare lo zucchero che nessuno si aspetta e pochi conoscono: basta un granello di sale aggiunto al momento giusto. Bisogna infatti mettere il sale nell’acqua della caffettiera. Col calore questo si scioglierà e il caffè che prepareremo ci stupirà!