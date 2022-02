Ecco il segreto per rendere meno amara la cicoria ed esaltare il suo sapore

Per mantenersi in forma ed in salute, è molto importante scegliere con attenzione ciò che si mangia. In tal senso, ormai tutti sappiamo che è fondamentale inserire nella nostra alimentazione legumi, ortaggi, frutta e verdura.

In quest’ultimo gruppo di alimenti vi è anche la cicoria selvatica, che apporterebbe numerosi benefici per l’organismo. Infatti, contiene principalmente acqua, fibre, sali minerali, vitamine e pochissime calorie. Tuttavia, ciò che fa storcere un po’ il naso, soprattutto ai bambini, è il sapore amaro di questa verdura. Per eliminarlo ci sono vari trucchetti che ora sveleremo.

Un paio di trucchi fenomenali

Per eliminare il gusto amaro della cicoria, possiamo percorrere diverse strade. Una soluzione potrebbe essere quella di inserire nell’acqua, durante la fase di cottura, mezzo limone a fette ed un goccio di aceto.

Un altro modo potrebbe essere invece quella di scolare le cicorie dopo la cottura e versarle all’interno di una soluzione con acqua e succo di limone. Oppure all’interno di acqua ghiacciata.

Infine, una soluzione audace ma allo stesso tempo efficace, potrebbe essere quella di inserire la cicoria cotta in un tegame e sfumarla con mezzo bicchiere di birra.

Quindi, ecco il segreto per rendere meno amara la cicoria ed esaltare il loro sapore

Per cuocere la cicoria in un modo alternativo e gustoso, possiamo preparare un timballo davvero eccezionale da provare assolutamente. Per realizzarlo ci occorreranno:

1 kg di cicoria selvatica;

3 uova;

60 g di prosciutto cotto;

40 g di pecorino;

una scamorza affumicata;

3 pelati;

pomodori pelati;

olio EVO e sale.

Procedimento

Innanzitutto puliamo la cicoria eliminando le foglie più dure e lessiamo quelle più morbide in abbondante acqua salata. Dopo circa 15 minuti, sgoccioliamola e strizziamola cercando di eliminare più acqua possibile.

A questo punto foderiamo uno stampo con carta forno, sia sulla base che sui lati, spennellando con dell’olio. Dopo di che, distribuiamo una parte della cicoria formando uno strato omogeneo e ricopriamo con delle fette di scamorza. Riformiamo un altro strato di cicoria ma, questa volta, ricopriamo con prosciutto cotto e pelati spezzettati. Ora non ci resta che chiudere il timballo con l’ultimo strato sottile di cicoria e spolverare con il pecorino.

A questo punto, ecco il segreto per formare una deliziosa crosticina sulla superficie. Sbattiamo le uova con un pizzico di sale, versiamole sul timballo e irroriamo con dell’olio EVO.

Per la cottura, inforniamo a 180 gradi per circa mezz’ora e, una volta pronto, lasciamo riposare per 5 minuti prima di servire.