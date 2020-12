Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una tra le cose di cui non si potrebbe più fare a meno nel mondo moderno sono le applicazioni di messaggistica istantanea. L’applicazione più popolare è, sicuramente, WhatsApp.

Spesso potrebbe accadere che nella frenesia vengano cancellate, per sbaglio, delle chat a cui si tiene. Il panico è la prima reazione ma è possibile recuperare queste chat? Ci sono due possibilità: il caso in cui si sia salvato un backup e il caso in cui non si sappia neppure cosa sia un backup.

Nel primo caso il backup potrebbe essere stato creato su iTunes, su iCloud o su Google Drive. Quindi, se è presente un backup, la chat eliminata potrà essere ripristinata partendo da questo. A patto che sia un backup aggiornato recentemente, nel caso contrario si recupereranno solo le chat fino alla data dell’ultimo salvataggio.

Il problema maggiore sorge, però, nel momento in cui non esista un backup. Sarà comunque possibile ripristinare le chat o dobbiamo rassegnarci ad averle perse per sempre?

Ecco il segreto per recuperare le chat eliminate di WhatsApp se non si è effettuato il backup

La risposta è parzialmente positiva, è possibile ripristinare le chat ma la procedura non è semplicissima. Si potrà fare attraverso delle applicazioni da scaricare sul computer che si occuperanno di scansionare la memoria del telefono.

Esistono varie applicazioni che permettono di effettuare questa operazione ma nella maggior parte dei casi bisognerà sborsare del denaro. Quella di cui si tratta e che si può consigliare per il recupero delle chat in assenza di backup è WhatsApp Recovery. Si tratta di una applicazione completamente gratuita che potrà essere utilizzata sia su dispositivi Apple che su dispositivi Android.

L’unico limite da segnalare per l’utilizzo di questa applicazione è il fatto che il telefono dal quale sarà recuperata la chat dovrà essere funzionante. Perché questo?

L’applicazione richiede di essere scaricata su PC, dopo averla scaricata bisognerà collegare lo smartphone allo stesso con il cavetto. Dopo averlo collegato bisognerà aspettare che avvenga il riconoscimento del telefono. Successivamente, la procedura prevede di dover selezionare su quale tipo di dispositivo si sta operando (Apple o Android).

Dopo aver effettuato questa selezione l’applicazione comincerà a ricercare i messaggi. Quando apparirà l’elenco dei messaggi salterà all’occhio che quelli cancellati si presentano sottolineati con il colore rosso. Cliccando su recupera e dopo aver selezionato il formato desiderato si avvierà la procedura di ripristino.

Ecco, quindi, il segreto per recuperare le chat eliminate di WhatsApp se non si è effettuato il backup.