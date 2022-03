“Mamma ma il frigo è vuoto!”, classica frase dei figli, al termine della giornata. Loro tornano da scuola e magari si piazzano sul divano a guardare le tele. Dopo un’ora scalpitano che hanno fame e noi siamo alle prese con le faccende domestiche. Magari c’è anche il cagnetto da portare a fare la pipì, un altro figlio da portare a calcio o a danza. Oltre alle lavatrici, alle pulizie, e a tutto il resto. La risposta che vorremmo dare ai figli sarebbe degna della censura. Ci limitiamo a ricordare ai nostri angioletti che non siamo ancora attrezzati per i miracoli. A meno di non avere qualche idea nella rubrica di cucina della nostra Redazione. Ecco un salvataggio in calcio d’angolo con frigo e dispensa vuota.

La ricetta della pasta col tonno e il pane

C’è sempre il tonno a salvarci nelle situazioni più difficili. Così come l’aglio, l’olio e il peperoncino. Ma proviamo a spostarci e ideare qualcosa di nuovo. Mettiamo di avere il tonno, ma potrebbero andare bene anche le acciughe o lo sgombro. Alimenti che difficilmente mancano nelle nostre case. Come non mancano pane e pasta. E allora ecco la nostra ricetta.

Ecco il segreto per preparare uno spaghetto veloce e gustoso approfittando dei pochi minuti a disposizione e col frigo vuoto

Mettiamo di contare su questi semplici ingredienti per 4 persone:

400 grammi di pasta;

3/4 fette di pane da taglio, anche per toast o tramezzini;

un pezzo di burro;

tonno, acciughe o sgombri;

aglio;

sale e pepe.

Un piatto completo e saziante

Ecco il segreto per preparare uno spaghetto veloce e gustoso che riempirà anche la pancia coi suoi pochi ingredienti. Vediamone la preparazione:

mettiamo a bollire l’acqua della pasta e, nel frattempo affettiamo a pezzetti il pane, abbrustolendolo in padella. Magari con dell’aglio che aromatizza;

spezzettiamo anche il burro e creiamo una cremina in una ciotola, con un mestolo di acqua della cottura;

prendiamo il pesce a nostra disposizione e prepariamolo a seconda del tipo. Cioè, spezzettando sgombri e acciughe o sminuzzando il tonno;

scoliamo la pasta al dente e facciamola saltare con la crema al burro, unendo per ultimi i pezzetti di pane;

buttiamola quindi in una zuppiera e uniamo il pesce, mescolando per bene.

