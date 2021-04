Che gli spezzatini siano buoni lo sapevamo già in tantissimi. Però, in pochissimi sanno anche che ci fanno benissimo, specie per la nostra mente. Infatti, in questo articolo di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di come questa pietanza riesca a rilassarci e a farci stare meglio.

Oggi, però, vogliamo concentrarci su di un altro aspetto. Infatti, ecco il segreto per preparare dei tenerissimi spezzatini con gustosissime patate e piselli.

La carne rossa

La carne di manzo o di vitello presenta delle caratteristiche uniche. Tuttavia, dobbiamo sapere che ogni taglio di queste carni presenta delle unicità che prevedono delle cotture molto diverse.

Se pensiamo ad una carne più grassa, pensiamo a cotture anche molto brevi. La fiorentina, ad esempio, è una carne molto grassa e il suo grasso riesce a farla cuocere al meglio anche per brevi cotture. Certo, non dimentichiamoci di aumentare al massimo la potenza del nostro fuoco per avere il massimo dell’effetto.

Invece, ci sono carni molto magre, pensiamo alla razza piemontese, che prediligono invece lunghe cotture. Il brasato al Barolo, ad esempio, riesce a toccare l’eccellenza solo se lasciato a cuocere per moltissimo tempo.

Ecco il segreto per preparare dei tenerissimi spezzatini con gustosissime patate e piselli

E per i nostri spezzatini? Ebbene, magri o grassi che siano, sono molto fibrosi. E se li vogliamo cotti, al punto da sciogliersi in bocca, dobbiamo assolutamente fare quanto segue.

In pratica, è necessario optare per lunghe, lunghissime preparazioni. Magari una bella marinatura, anche a secco, per poi inserirli in una padella con del generoso burro.

Il segreto sta proprio nella combinazione tra lunghissime cotture e l’aggiunta di acqua, meglio ancora se sotto forma di un bel brodo di carne. In questo modo, potremo prolungare il tempo di cottura e ottenere l’ammorbidimento della carne.

Per le patate e i piselli, il consiglio invece è il seguente. Dovremo aspettare ad inserirli, e metterli solo verso la fine della preparazione.