A tanti di noi piacerebbe saper parlare molte lingue. Insomma, diciamocelo. Conoscere la lingua di altri Paesi ci permette di viaggiare e scoprire il mondo in modo diverso. Abbiamo infatti la possibilità di avere rapporti duraturi all’estero. Possiamo partire da soli per dei luoghi che vogliamo visitare, senza paura di non sapere come chiedere aiuto. E, inoltre, conoscere diverse lingue ci può anche aiutare con il lavoro. Più ne sappiamo parlare, più il nostro curriculum fa gola ai datori di lavoro. Ma c’è un modo per parlare inglese, francese, spagnolo, tedesco e chi più ne ha più ne metta con facilità? A quanto pare sì. Ecco il segreto per parlare meglio e velocemente un’altra lingua senza sforzo.

Qual è il trucco per imparare più velocemente una lingua?

A svelarci questo segreto è uno studio condotto dall’Australian and New Zeland Journal of Public Healt. E i risultati di questa ricerca lasciano davvero a bocca aperta. Infatti, il trucco per parlare meglio le lingue straniere è sempre stato davanti a noi. E credere che possa aiutarci fa davvero rimanere di stucco. Ma a confermare il risultato è anche la famosa rivista inglese Journal of Psychopharmacology. Perciò, cerchiamo di vederci chiaro. Ecco il segreto per parlare meglio e velocemente un’altra lingua senza sforzo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

A quanto pare, ti basterà bere un po’ più di alcool

Esatto, la risposta è proprio questa. Secondo le ricerche appena citate bere vino, birra o cocktail di ogni genere aiuterebbe a parlare le lingue straniere con facilità. E, appunto, senza fare alcuno sforzo! Infatti, quando la persona assume un quantitativo di alcool ridotto, senza neanche rendersene conto, inizierà a parlare un’altra lingua piuttosto bene.

Questo perché l’alcool allenta le inibizioni e ci aiuta a essere più sciolti. E dunque tutti quei muri mentali che ci bloccano per paura di sbagliare, crollerebbero in un lampo.

Ma attenzione. Ripetiamolo per sicurezza. Non si sta parlando di quantità sproporzionate di alcool. I ricercatori in questo sono molto chiari. Si parla di un bicchiere o due che può farci sentire più sicuri! E, ovviamente, accanto a questo trucco, lo studio sarà indispensabile!

Approfondimento

Le donne che bevono questo alcolico sono più sane e felici