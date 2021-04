Quando allenarsi al massimo non da più risultati, forse l’errore non è nell’allenamento, ma da qualche altra parte. Infatti, se è vero che l’esercizio fisico costante è fondamentale per ottenere risultati in ogni sport, da solo spesso non basta.

Cosa serve quindi per ottenere degli ottimi risultati?

Continuando a leggere scoprirete qual è il segreto per ottenere in poco tempo risultati fantastici nello sport con il minimo sforzo.

Stress ossidativo

Nel nostro organismo, si ha un equilibrio tra specie ossidanti e antiossidanti, e quando questo equilibrio si rompe si entra nella fase di stress ossidativo. Lo stress ossidativo è una condizione dannosa che si ha nell’organismo che porta alla formazione dei radicali liberi. Queste molecole danneggiano le membrane, il DNA e altre parti delle nostre cellule, compreso il muscolo.

Purtroppo, facendo sport si formano molti radicali liberi, e se non vengono eliminati, questi danneggiano il nostro corpo inducendo infiammazione e dolore muscolare.

Fortunatamente, esistono delle sostanze dette antiossidanti che sono in grado di bloccare i radicali liberi e prevenire i danni.

Per cui, è fondamentale integrare nella nostra dieta anche alimenti che contengono alte quantità di antiossidanti. Per sapere quali sono questi cibi, clicca qui.

Ecco il segreto per ottenere risultati fantastici nello sport con il minimo sforzo: gli antiossidanti

Gli antiossidanti sono particolarmente importanti per tutte quelle persone che praticano sport aerobici, come la corsa, il ciclismo o lo sci di fondo. Inoltre, le persone più a rischio sono quelle che da poco praticano sport o che da poco hanno aumentato l’intensità degli allenamenti. Infatti, più è alto il livello di preparazione fisica, meno radicali liberi si producono.

In queste situazioni, si consuma molto più ossigeno rispetto ad una situazione di riposo. Quindi, se nella dieta mancano gli antiossidanti, si rischia di compromettere l’allenamento rovinando i risultati finali e diminuendo anche la capacità di recupero del corpo. Inoltre, se questa situazione si protrae nel tempo, si rischia di infiammare i tessuti interessati. Ciò significa che non solo allenarsi non porterà i risultati desiderati, ma si rischierà anche di farsi male.

Esistono varie categorie di antiossidanti e tra questi i polifenoli, presenti in frutta e verdura, sono essenziali per chi si allena. Essi, infatti, aiutano a prevenire i traumi e le lesioni durante gli allenamenti, riducono il rischio di infiammazione e riducono i tempi di recupero. Infatti, introducendo gli antiossidanti nella dieta, si ridurrà lo stress ossidativo a livello muscolare eliminando i radicali liberi prodotti.

Ecco perché è fondamentale seguire una dieta sana ed equilibrata quando si pratica un’attività sportiva.