Avere un animale da compagnia è la realtà o il sogno della stragrande maggioranza degli italiani. Cani e gatti la fanno da padrone, per usare un gioco di parole. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene e abbiamo spesso parlato di questioni legate ai nostri cari amici a quattro zampe.

Infatti, qui raccontiamo la storia del più piccolo gatto del mondo. Oggi, invece, vogliamo concentrarci sulla pulizia di casa. Ecco il segreto per non vedere mai più peli del nostro cane o gatto su divano e tappeti.

Basta aspirapolveri, usiamo un guanto

Eh si, le aspirapolveri ci semplificano moltissimo la vita. Da quando le hanno inventate, molti studi ci dicono che il tempo impiegato per pulire casa si è quasi dimezzato. Tuttavia, quando dobbiamo andare a stanare anche i più piccoli peli dei nostri amici a quattro zampe la situazione cambia. Che si tratti di cane o gatto, i peli sembrano attaccarsi ai nostri tappeti o al nostro divano.

Sarà per il famoso effetto elettrostatico o sarà per la loro dimensione molto piccola, il problema è proprio quello di toglierli tutti. E, lo sappiamo già, con la sola aspirapolvere spesso non riusciamo.

Cosa si può fare con un guanto

Ebbene, se non abbiamo un divano in pelle la soluzione è proprio quella di usare un guanto. Come? La procedura è semplicissima.

Lo indossiamo e poi lo passiamo delicatamente sotto l’acqua. Basta anche solo farlo entrare a contatto con un panno bagnato per inumidirlo.

A questo punto, dobbiamo andare a farlo passare proprio su quelle superfici in cui pensiamo ci siano i famosi peli di cane e gatto. Una volta che passiamo la mano con il guanto bagnato noteremo che tutti i peli si attaccheranno al guanto, rendendo così puliti il divano e i tappeti. Ecco il segreto per non vedere mai più i peli del nostro cane o gatto su divano e tappeti.