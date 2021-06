Dopo mesi di smart working oramai ci siamo attrezzati per lavorare da casa: scrivanie, sedie ergonomiche, monitor e webcam sono solo alcuni degli acquisti che abbiamo effettuato per svolgere il nostro lavoro e le nostre attività direttamente da casa.

Tuttavia, molti di noi si stanno confrontando con una fastidiosa quanto spesso spiacevole condizione. Ossia la stanchezza ai polsi per le lunghe ore trascorse davanti al computer a digitare sulla tastiera e a cliccare con il mouse.

Mouse e tastiera, infatti, sono due strumenti fondamentali per chiunque lavori con il computer e spesso. Ebbene, in fase di acquisto, scegliamo direttamente i più economici senza curarci delle caratteristiche tecniche e nemmeno di confrontare i vari modelli disponibili nel negozio. Quindi, ecco il segreto per non affaticare i polsi lavorando con il mouse al computer.

Articolazioni

Il primo segreto per non affaticare i polsi lavorando al computer è proprio quello di dotarci di dispositivi in grado di offrirci al tempo stesso comodità, confort ed ergonomia. Il tutto in modo da diminuire lo stress sulle nostre articolazioni.

Ma a volte questo non è sufficiente: per i carichi di lavoro più onerosi, spesso, è necessario trascorrere di fronte al monitor più delle otto canoniche ore e questo si traduce in uno sforzo maggiore per i nostri polsi affaticati. Magari, facendo uno di questi tre lavori richiestissimi nel 2021.

Come fare quindi per diminuire ulteriormente la sollecitazione?

Ecco il segreto per non affaticare i polsi lavorando con il mouse al computer

La scienza e gli studi medici ci dicono che mantenere una postura corretta e fare delle pause di defaticamento sono due le pratiche fondamentali che dobbiamo seguire con particolare attenzione, avendo cura di regolare la posizione di mouse e tastiera sul tavolo. Così come l’altezza del monitor rispetto ai nostri occhi.

Infine, vi sveliamo un piccolo dettaglio a cui raramente si pensa, ma che può migliorare di molto l’ergonomia della nostra postazione di lavoro. Ovvero dotarsi di un poggiapolsi morbido da posizionare sotto la tastiera e il mouse. Questo accessorio ci aiuterà a mantenere durante le ore di lavoro una postura corretta e soprattutto a diminuire i carichi che insistono sui nostri polsi.