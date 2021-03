Chi non vorrebbe mangiare ogni pranzo della pasta con una salsa cremosissima? Pomodori, verdure, pesci, poco importa. Tutti noi italiani, verso l’una, sogniamo quel fantastico piatto fumante di pasta.

Gli altri europei ci capiscono poco, ai loro occhi sembriamo ossessionati dalla nostra pasta. Hanno ragione, siamo proprio ossessionati ma a ragione. La pasta è l’esempio di come un piatto relativamente economico può diventare gourmet e soddisfare anche palati molto esigenti.

Tuttavia, spesso siamo presi dalla fretta e non ci curiamo bene della sua salsa. Scoliamo la pasta e versiamo direttamente nella pentola, o peggio nel piatto, una salsa già pronta. Grave errore. Ecco il segreto per mantecare la pasta secca e renderla cremosissima.

Due minuti prima con olio e burro

Il segreto sta proprio nel creare una salsa con olio e burro. Chi viene dal Sud Italia potrebbe storcere il naso, ma il burro nel sugo della pasta è perfetto.

Stiamo naturalmente parlando della pasta secca, banalmente quella comprata nei pacchetti del supermercato. Per la pasta fatta in casa, il discorso è diverso. La pasta fatta in casa è molto più morbida e contiene molta più acqua, si amalgama quindi benissimo anche solo con l’olio. Per degli spaghetti (qui una ricetta strepitosa) che invece compriamo al supermercato, dobbiamo optare per questa soluzione.

Scoliamo i nostri spaghetti, o qualsiasi pasta secca, anche due minuti prima dell’indicazione della confezione.

In una padella, abbiamo già fatto sciogliere del burro mescolato con dell’olio. Li passiamo quindi lì e via, poi aggiungiamo il nostro sugo. In questo modo, la pasta espelle ancora dell’ulteriore amido in padella. Ciò permetterà al sugo che inseriremo dopo di amalgamarsi benissimo alle rigature, anche invisibili, della pasta.

Con questa tecnica, la pasta avrà un sapore completamente diverso da quello a cui siamo stati abituati. Ecco il segreto per mantecare la pasta secca e renderla cremosissima.