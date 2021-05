La primavera porta tutto in fiore. E la soddisfazione nel vedere il nostro roseto in giardino tingersi di rosso o di rosa è tanta. Le rose, sono il fiore che troviamo tutto l’anno in diverse varietà. Però nel nostro giardino, o nei vasi sui nostri balconi, quando sbocciano a maggio con il loro colore riescono a ridestarci dal torpore invernale. A donarci la carica perché i colori hanno un significato e una valenza quasi energetica.

Pacciamatura prima di irrigare

Prima di procedere con l’acqua, ecco il segreto per irrigare in modo corretto e nei tempi giusti il nostro roseto in fiore per un colore vivo e sempre fresco che farà invidia a tutto il vicinato. Importante creare un substrato di pacciamatura.

Useremo foglie secche (mai di rose però), paglia e cortecce. Stendiamo il tutto in modo uniforme sotto le rose. La pacciamatura col tempo si decompone e va ad arricchire il terreno di ulteriori sostanze nutritive. Questo “copertura” ci torna molto utile durante l’operazione di irrigazione.

Come e quando innaffiare

Dobbiamo innaffiarle almeno una volta a settimana con abbondante acqua. Facciamo attenzione al modo in cui versiamo l'acqua.

L’errore da evitare è di innaffiare dall’alto, bagnando foglie e fiori. Dobbiamo invece versare l’acqua alla base delle piante avendo cura di non creare ristagni. Dobbiamo procedere sottochioma. La pacciamatura aiuta l’acqua a penetrare gradualmente e mantiene il fresco e l’umido vicino il tronco per molto tempo.

Occhio ai succhioni

In primavera, e prima di iniziare ad irrigare con regolarità, dobbiamo verificare se ci sono succhioni che tolgono sostanze nutritive alle piante. Questo si ripercuote sulla loro fioritura.

Soprattutto se innaffiamo prima di averli rimossi, gli diamo man forte. L’attenzione ai succhioni va tenuta alta sempre anche nei mesi successivi proprio perché tolgono forza al nostro roseto. Per tenerli in fiore durante i mesi di maggio e giugno basta innaffiare nel modo giusto. Almeno una volta a settimana.