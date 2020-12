Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Seppur la tradizione stabilisce il menù di pesce per i giorni della Vigilia e di Natale, c’è chi punta sulla carne. Un grande classico che da generazioni mette d’accordo grandi e piccini è il polpettone di carne. Un secondo piatto che, al sol pensiero, fa venire l’acquolina in bocca. Una ricetta semplice ma che non sempre riesce alla perfezione. Qualche piccolo errore o un minuto in più di cottura ed il polpettone diventa molto secco e poco gustoso. Ma per ovviare a questo problema ci sono diversi trucchetti. Uno di questi è quello di rendere l’interno del polpettone quanto più morbido possibile. In che modo? Seguendo questi passaggi.

Ingredienti per 4 persone

a) 500 g di carne macinata di manzo;

b) 1 uovo;

c) 4 fette di pancarrè;

d) una manciata di prezzemolo tritato;

e) latte q.b.;

f) 50 g di parmigiano grattugiato;

g) 400 g di mozzarella;

h) sale e pepe q.b.

Ecco il segreto per il polpettone delle feste croccante fuori e morbidissimo dentro. Procedimento

In una ciotola, inserire le fette di pancarrè e versarci sopra il latte. Strizzare bene ciascuna fetta, spezzettarle tutte ed unirle alla carne macinata. Successivamente, aggiungere il parmigiano grattugiato, il prezzemolo tritato e l’uovo. Amalgamare con un cucchiaio per qualche minuto. Aggiungere una spolverata di pepe ed un pizzico di sale.

In una teglia, rivestita da carta da forno, stendere l’impasto di carne e modellarlo con la forma di un rettangolo. Tagliare la mozzarella a fette e inserirla al centro del rettangolo di carne. Richiudere il polpettone su sé stesso e sigillare bene i lati per evitare che la mozzarella fuoriesca durante la cottura. Infornare con forno già caldo alla temperatura di 200° per circa 40 minuti. Una volta pronto, lasciatelo intiepidire e tagliatelo a fette, prima di servirlo caldo e filante.

In questo modo ed in pochi passaggi l’interno del polpettone risulterà filante e morbido. Mentre la cottura a 200° farà leggermente biscottare l’esterno rendendolo croccante.

