È vero che questo non è il periodo ma le sfince siciliane sono talmente buone che si possono gustare in qualsiasi periodo dell’anno. Nei bar le sfince si trovano sempre, un po’ meno nel periodo estivo per via del caldo. Le sfince siciliane sono anche conosciute con il nome “sfince di San Giuseppe” e in Sicilia quel giorno, il 19 Marzo, sono tra le più consumate. È tradizione, infatti, che i siciliani mangino le sfince o le regalino sia comprate nei bar che fatte in casa. Certo, quelle del bar sono veramente gustose ma se volessimo farle in casa?

Affinché le sfince siano buone, c’è una piccola ma fondamentale accortezza per la loro buona riuscita. E allora scopriamo qual è questa accortezza e soprattutto scopriamo il segreto che usano i pasticceri.

Ecco il segreto per fare delle ottime sfince siciliane come quelle del bar

Per chi non la conoscesse, la sfincia siciliana è un dolce fritto con ripieno di ricotta e gocce di cioccolato guarniti con ciliegia candita e pistacchio. Di certo non è indicata per chi segue una dieta ipocalorica poiché di calorie ne ha molte ma ogni tanto uno sgarro è concesso.

Le regole essenziali per rendere buona la sfincia sono da ricercare nella ricotta e nella frittura. Innanzitutto bisogna considerare quando fare le sfince. Se, per esempio, vogliamo farle domani penseremo a preparare il ripieno di ricotta oggi. Infatti alla ricotta si aggiunge lo zucchero, si mescola bene e si versa in una ciotola coperta da pellicola trasparente. Si mette in frigo per lasciarla riposare per tutta la notte e infine la ricotta deve essere setacciata.

Il segreto, invece, per farle venire grandi come quelle dei bar consiste nel dare dei “colpetti” con la forchetta mentre stanno friggendo. In questo modo infatti le sfince gonfieranno e verranno belle grandi e dorate. Ecco il segreto per fare delle ottime sfince siciliane come quelle del bar.

