Ecco il segreto per far crescere le radici ad un ramo di gelsomino se lo vogliamo piantare

A tutti è capitato di dover avere in mano un ramo spezzato di una pianta che ci piaceva molto. E quale pianta più del gelsomino ci affascina con il suo odore dolce e persistente?

E ci siamo spesso chiesti come riuscire a far crescere le radici da un ramo tagliato o spezzato. Lo mettiamo in acqua sperando che resista, ma costantemente appassisce e si secca. Qualcosa per forza dev’essere andato storto, allora. Ecco svelato il segreto per far crescere le radici ad un ramo di gelsomino se lo vogliamo piantare.

La prima cosa da fare è stare attenti alla fioritura

Bisognerebbe conoscere il periodo di fioritura della pianta madre prima di pensare quando piantare la talea che abbiamo tagliato. Ad esempio, se la pianta fiorisce in primavera o in estate, il ramo sarà da tagliare tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. In caso fiorisse in inverno, sarà da tagliare solamente in primavera.

Una volta che abbiamo capito questo, dobbiamo fare un taglio netto nel ramo che ci interessa piantare. Le cesoie o forbici devono essere ben affilate per non lasciare filamenti. Il taglio deve assolutamente essere netto e pulito!

La parte che si taglia, il rametto, deve essere di circa 10 cm. Si dovranno togliere le foglie dalla parte inferiore per poi poterlo piantare.

Prima di piantare la talea, alcuni raccomandano di cospargere il terreno di ormone radicante, un liquido o una polverina che velocizza la formazione delle radici. Questo “ingrediente segreto” è acquistabile in qualsiasi vivaio o negozio di bricolage, e può aiutare molto la crescita del nostro ramoscello.

Dopo aver pensato se utilizzare l’ormone radicante, si può piantare la talea. Possiamo piantarla in un vaso oppure direttamente a terra, non cambia molto. Se vogliamo piantare più talee, assicuriamoci di lasciare tra di loro lo spazio necessario per la crescita delle radici, e non piantiamole tutte vicine.

Si consiglia di utilizzare del terriccio miscelato a torba e sabbia, in modo da garantire una certa copertura termica e un buon drenaggio. Non esporre al sole e a temperature troppo elevate né troppo fredde. La pianta dovrebbe crescere tra i 12 e i 20 gradi.