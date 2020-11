Esistono alcune situazioni, soprattutto quando non si può godere della comodità della propria casa, in cui ci si potrebbe trovare in difficoltà. Nel momento in cui si è fuori gli imprevisti che possono capitare sono veramente molti.

Sebbene alcuni di essi possono essere pericolosi, la maggior parte di essi riguardano aspetti comuni e risolvibili al momento. È pure vero però, che se non si conoscono i giusti trucchi, si potrebbe perdere veramente tanto tempo.

La chiusura lampo dei jeans

Sono ormai diversi decenni da quando nel mercato sono arrivati i jeans con il metodo di chiusura a cerniera lampo. Con questa brillante invenzione il mondo della moda ha totalmente cambiato modo di disegnare i pantaloni. Comoda ed efficace, la cerniera lampo può essere di diversi tipi. E può tranquillamente adattarsi, dunque, al design dell’abito di cui fa parte.

Allo stesso tempo non sono pochi, però, i problemi che si possono riscontrare con questo meccanismo di chiusura. La chiusura lampo, infatti, tende, a volte, a rompersi e a non funzionare correttamente. In caso di malfunzionamento, ovviamente, è possibile sostituirla, ma se quest’ultimo avviene improvvisamente, potrebbe sorgere qualche problema.

Dunque, ecco il segreto per evitare che la cerniera lampo dei pantaloni caschi continuamente.

L’anello del portachiavi

Nel caso ci si trovasse per strada e la cerniera non si tirasse più sù per via di un malfunzionamento, esistono dei trucchi per sistemare velocemente questo problema.

Ovviamente, si dovrà poi andare ad aggiustare l’abito. Ma, nel frattempo, questo metodo risulta essere molto efficace.

Basterà, infatti, prendere l’anello del proprio portachiavi e infilarlo nel buco della cerniera. Dopodiché fissare quest’ultimo a un bottone o direttamente al pantalone. In tal modo, così facendo, la cerniera rimarrà ferma. E potremo, quindi, tirare un sospiro di sollievo e scongiurare una brutta figura.

