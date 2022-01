Il radicchio ci fa venire in mente una serie di sensazioni e di emozioni davvero uniche. Quando riusciamo a farlo venire non troppo amaro, il suo gusto unico riesce ad amalgamarsi davvero bene con i risotti.

Il radicchio, infatti, ha la grande caratteristica di saper sgrassare bene il gusto di alcuni formaggi con cui lo accompagniamo, tra cui spicca naturalmente il gorgonzola.

Tuttavia, possiamo anche creare una ricetta molto semplice che per cui ci serve solo il radicchio e il forno. Il problema di usare solo il radicchio è relativo al fatto che, se non lo trattiamo bene, rischia di essere troppo amaro o di bruciarsi. Dunque, ecco il segreto per cucinare facilmente uno straordinario radicchio al forno, vediamo cosa serve e come procedere.

Ingredienti

Un bicchiere di aceto, meglio se di vino bianco;

mezzo litro di acqua;

sale q.b.;

2 cespi di radicchio;

100 grammi di pan grattato;

100 grammi di Parmigiano Reggiano o di comté;

aglio;

prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

noce moscata.

Ecco il segreto per cucinare facilmente uno straordinario radicchio al forno

Per questo genere di ricette di solito gli chef italiani usano il radicchio di Chioggia. Tuttavia, esistono in commercio anche altre tipologie di radicchio che vanno ugualmente bene.

In particolare, possiamo trovare il trevigiano, che presenta foglie lunghe di colore rosso e bianco. Possiamo anche usare il veronese, che è molto simile a quello di Chioggia ma più piccolo. Infine, troviamo il variegato, che ha grandi dimensioni il cui colore varia dal giallo a chiazze di rosso.

Ora, possiamo passare a un passaggio preliminare alla ricetta.

Infatti, per togliere il gusto troppo amaro del radicchio, dobbiamo farlo restare per almeno un’ora in una soluzione di acqua, aceto e sale. C’è chi ci aggiunge anche un pizzico di noce moscata, per dare un gusto più esotico al piatto. L’importante, però, è di tagliare il radicchio a fette prima di cominciare con questa preparazione.

Procedimento

La preparazione del radicchio al forno in sé è abbastanza semplice. Ora che lo abbiamo lasciato in acqua e aceto per almeno mezz’ora lo scoliamo e lo asciughiamo. Lo disponiamo sulla carta da forno, in maniera che tutte le sue foglie siano sulla superficie.

Prendiamo una piccola ciotola e andiamo a mescolare il pangrattato, il parmigiano o il comté, l’aglio che avremo tritato e mescoliamo tutto.

A questo punto, facciamo cadere questa panatura sul radicchio e mescoliamo con le mani. Filo d’olio extravergine di oliva a coprire e inforniamo per 25 minuti a 180 gradi. Quando è pronto, mettiamo il prezzemolo tritato sopra e serviamo.

