Che vita sarebbe senza cipolle? Questi preziosissimi bulbi sono tra i protagonisti di moltissime tradizioni culinarie in tutto il mondo, e naturalmente anche della cucina mediterranea. Le cipolle si possono conservare facilmente anche per lungo tempo, ma molti fanno degli errori che rischiano di accorciare la vita alle nostre preziose cipolle.

In realtà bastano poche semplici regole e qualche trucchetto per far durare le nostre cipolle molto a lungo, e godercele senza problemi anche mesi dopo l’acquisto, senza sacrificare sapore e profumo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco il segreto per conservare le cipolle anche per mesi mantenendo perfetti sapore, consistenza e aroma.

La soffitta è meglio della cantina

Il peggiore nemico delle cipolle è l’umidità. In un ambiente umido le cipolle rischiano di marcire e ammuffire. Per questo dovremmo sempre tenerle in un ambiente secco se vogliamo conservarle a lungo. Meglio quindi, se possibile, conservare le cipolle in soffitta, e non in cantina. Di solito gli ambienti alti di una casa sono anche quelli meno umidi, e questo va a vantaggio delle nostre cipolle. Manteniamo anche le cipolle al buio, ad esempio in una scatola di cartone. Assicuriamoci però che la scatola abbia dei buchi per la ventilazione e sia sollevata da terra. Ma c’è un altro trucco per allungare la vita alle nostre cipolle.

Ecco il segreto per conservare le cipolle anche per mesi mantenendo perfetti sapore, consistenza e aroma.

Non accatastiamo le cipolle le une sulle altre

Potremmo essere tentati di gettare le cipolle alla rinfusa, ma se vogliamo conservarle più a lungo dovremmo distribuirle bene su una superficie piatta, lasciando almeno un paio di centimetri tra l’una e l’altra. In questo modo, non solo si formerà meno umidità nel contenitore delle cipolle, ma se una dovesse marcire, non intaccherà tutte le altre, salvando il resto delle cipolle.

Controlliamole periodicamente per assicurarci che siano ancora in buone condizioni.

Un altro alimento che possiamo conservare a lungo sono le patate. Ecco l’unico metodo infallibile per non far germogliare le patate e conservarle per mesi.