Ci sono alcuni aspetti molto importanti della nostra salute e che tendiamo troppo spesso a sottovalutare. Tra questi troviamo a volte le ore di sonno. Ci sembra che sia accettabile andare a dormire tardi per molti giorni di fila, per poi recuperare tutto nel week end. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha già sfatato questo falso mito, indicando come in realtà questo modo di fare non sia affatto sufficiente.

Oggi vediamo un altro aspetto del sonno, ovvero i disturbi che ci fanno riposare male. Vedremo quindi gli effetti di questi disturbi e come rimediare in maniera facilissima. Ecco il segreto per addormentarsi sempre bene e svegliarsi totalmente riposati.

Attenti alle ore di sonno

È importante dormire minimo sette ore a notte, otto sarebbe l’ideale. Ci sono tuttavia delle persone che richiedono anche più ore di sonno, nove o dieci per notte. Quindi cerchiamo di capire cosa ci chiede il nostro fisico e regoliamoci di conseguenza, senza forzare.

Le cause principali dei disturbi del sonno sono spesso psicologiche, ad esempio momenti di forte stress ed ansia ci possono impedire di addormentarci correttamente. Ci sono poi anche cause legate alla dieta: come molti sanno, la caffeina è nota per essere eccitante e quindi assumendone prima di andare a letto si potrebbe aver difficoltà ad addormentarsi. Anche pasti troppo pesanti possono disturbare il sonno.

Ecco il segreto per addormentarsi sempre bene e svegliarsi totalmente riposati

Ci sono alcune semplici accorgimenti da prendere, e seguirli con enorme disciplina è il vero segreto per dormire davvero bene.

La prima cosa è cercare di stare il più possibile lontano da schermi di ogni tipo prima di andare a dormire. Quindi almeno trenta minuti prima di coricarci spegniamo telefono e PC. Poi cerchiamo di cambiare stile di vita, consumando meno caffè, fumando meno, e mangiando più leggero a cena. Inoltre ricordiamo di andare a dormire con regolarità più o meno sempre alla stessa ora.

Infine ricordiamo che, se tutto questo non bastasse, è bene rivolgersi ad uno specialista. Non cerchiamo metodi fai da te, ma capiamo con il medico dove risiede il problema.