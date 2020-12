Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Guardando le unghie ci siamo sempre chiesti che significato potesse mai avere la macchiolina bianca a forma di mezza luna che si trova all’attacco dell’unghia con la pelle. Ebbene questa macchiolina non è là a caso, ma ha le sue buone ragioni. Ecco allora il segreto nascosto dalla piccola lunetta bianca sulle nostre unghie.

Come si chiama e a che serve

Questa macchia bianca, proprio a forma di lunetta, si chiama “lunula”. Il suo scopo è quello di proteggere i piccoli vasi sanguigni che passano sotto di essa e che sono molto fragili. Ma lo scopo della lunula non è solo questo, ha anche la funzione di metterci in allerta sullo stato di salute del nostro corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Che cosa rivela la lunula

Sappiamo che il corpo lancia dei segnali quando la salute non va al meglio. Ad esempio se il fegato è in sovraccarico di lavoro, può cominciare a farci male la testa. Oppure se ci sono dei batteri che stanno aggredendo una parte del corpo si può avere la temperatura corporea in aumento. Così anche la lunula ci avvisa che qualcosa non va, quando cambia di colore, ma anche la sua forma e le sue dimensioni trasmettono delle informazioni come lo ha stabilito una ricerca pubblicata sul Journal of the American Academy of Dermatology.

Ecco il segreto nascosto dalla piccola lunetta bianca sulle nostre unghie

Quando non ci sono problemi particolari di salute il colore della lunula è di un bianco avorio. Quando è nera cosa molto rara è forse un segno di avvelenamento. Ma le lunule sono legate anche alle differenti parti del corpo.

Secodno alcune teorie, quelle del pollice parlano della salute della milza e dei polmoni. Quelle dell’indice legate al pancreas e all’intestino. La lunula del medio segnala la salute del sistema cardiovascolare e del cervello. Quella dell’anulare è legata al sistema riproduttivo e infine quella del mignolo ai reni e al cuore.

La lunula deve avere il suo colore non essere più grande o più piccola del normale che corrisponde ad un massimo di ¼ dell’unghia. Se la lunula è assente o è troppo grande vi è probabilmente qualcosa che non va.

In ogni caso è sempre meglio chiedere il parere al proprio medico.

Una vitamina importante per stare bene è la vitamina D, su cui si può leggere questo articolo.