I più fortunati tra noi hanno a disposizione terrazze o balconi per stendere il bucato. I vantaggi non sono pochi, soprattutto nel periodo primaverile. Con la bella stagione i nostri panni saranno asciutti in un batter d’occhio. E il più delle volte non serve neanche stirarli. Ma sebbene i pro siano tanti, si presenta sempre un piccolo problema. Quando si alza il vento possiamo dire addio ai nostri panni senza grinze. Soprattutto se si tratta di lenzuola. Puntualmente si aggrovigliano e ci disperiamo sempre per rimetterle a posto. Oggi però sveleremo una soluzione pratica per risolvere questo fastidioso problema.

Ecco il segreto della nonna per stendere alla perfezione le lenzuola ed evitare che si aggroviglino

Quando si alza un po’ di vento ogni capo un po’ più lungo puntualmente si attorciglia sul filo. Coperte, lenzuola, accappatoi. È davvero una scocciatura, per diversi motivi. Prima di tutto ci tocca sicuramente stirare. Per non parlare del fatto che l’asciugatura non sarà omogenea. Quindi trovare una soluzione pratica e veloce è importante. E come sempre, sono le nonne che ci vengono in aiuto! Il motivo per cui le lenzuola si attorcigliano anche con poco vento è semplice. La dimensione e la differenza di peso. Infatti, le lenzuola alla base non sono fissate al filo. E sono super leggere. Quindi cosa fare? Creare un contrappeso! Basta applicare qualche molletta anche sulla parte inferiore. Per evitare troppi segni bastano una molletta su ogni angolo. E una al centro. In questo modo non dovremo più temere il vento!

Quindi, ecco il segreto della nonna per stendere alla perfezione le lenzuola ed evitare che si aggroviglino.

Tanto facile quanto poco conosciuto. Un altro metodo che si può usare, soprattutto se è il vento è molto forte è questo. Basterà appendere il lenzuolo da entrambi i lembi. Non solo il superiore, ma anche l’inferiore sull’altro filo. Creando una specie di “U”. Ma solo se si hanno due fili paralleli!

