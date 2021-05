La pizza è il sinonimo della nostra amatissima bandiera nazionale. Verde come il basilico, rossa come il pomodoro e bianca come la mozzarella. Colline, sangue e speranza mescolate in un disco pieno di sapori che esce dal forno del nostro pizzaiolo di fiducia. Oppure, come il lockdown ci ha insegnato, quel disco meraviglioso può uscire direttamente dal nostro forno o fornetto di casa.

Certo, se facciamo la pizza a casa dobbiamo prestare molta attenzione all’impasto. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scritto in questo articolo un prezioso consiglio per l’impasto, che lo rende morbido in cottura e croccante.

Oggi, però, vogliamo concentrarci sul lato benessere e sulle calorie. Le pizze sono spesso un alimento che lasciamo spesso fuori dalla nostra dieta quando siamo in un momento in cui vogliamo dimagrire. Infatti, ecco il segreto dei nutrizionisti per mangiare la pizza senza ingrassare e restare in forma.

I consigli dei nutrizionisti

In primo luogo, i nutrizionisti ci raccomandano di scegliere un giorno in cui mangiarla. Infatti, scegliendo il giorno per la pizza riusciamo a controllare bene la nostra dose settimanale. Non dovremmo superare una pizza a settimana se vogliamo davvero rispettare le regole. Inoltre, i nutrizionisti sottolineano che dovremmo scegliere sempre la Margherita, più leggera e anche, secondo la tradizione, la più amata da noi italiani.

Il tocco di classe

Ciò che più stupisce dei consigli dei nutrizionisti, è la scelta di prepararsi un’insalata piena di verdura da consumare prima della pizza. Infatti, l’insalata piena di verdure ci fornisce la quantità giusta di fibre necessarie per assorbire i grassi e gli zuccheri. Grassi e zuccheri sono presenti nella pizza e quindi mangiando le verdure prima ci aiuterà ad assimilarli.

Altrimenti, se proprio vogliamo prendere la nostra meravigliosa quattro formaggi, possiamo sempre cercare qualcuno con cui condividerla. Ecco svelato, dunque, il segreto dei nutrizionisti per mangiare la pizza senza ingrassare e restare in forma: tante verdure, anche nella pizza.