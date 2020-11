I nostri figli vanno matti per gli hamburger. Se poi ci aggiungiamo una montagna di patatine fritte, la gioia è completa. Dato per scontato, purtroppo che gli hamburger dei fast food non eccellono per qualità, anche quando li compriamo al supermercato, dobbiamo prestare attenzione. Molte volte, infatti la carne macinata si presta a ospitare tagli di qualità non particolarmente speciale. L’ideale è avere una macelleria di fiducia a cui rivolgerci per portare in tavola carne in assoluta sicurezza. Ma se vogliamo cimentarci in autonomia, ecco il segreto degli hamburger più buoni del mondo fatti direttamente da noi.

La scelta della carne

Nel momento in cui decidiamo di preparare gli hamburger in casa, possiamo scegliere direttamente noi la carne da utilizzare. La classica carne mista, con pollo, manzo, maiale e vitello può rappresentare la scelta giusta. A ciò aggiungiamo delle spezie e delle erbe aromatiche, così da dare ancora più sapore e un tocco di salute ai nostri hamburger.

Gli ingredienti per 5 persone

Per fare degli hamburger casalinghi per 5 persone, ci serviranno:

a) mezzo chilo di carne macinata;

b) spezie miste;

c) sale e pepe;

d) 40 grammi di parmigiano o padano.

La preparazione

Ecco il segreto degli hamburger più buoni del mondo fatti direttamente da noi, seguendo la ricetta:

a) la prima cosa da fare perché i nostri hamburger siano di qualità, è tirarli fuori dal frigo almeno un’ora prima di cuocerli;

b) prendiamo una terrina di ampie dimensioni e lavoriamo la carne assieme a tutti i nostri ingredienti:

c) prendiamo un foglio di carta da forno su cui posizionare la carne, schiacciandola e ammorbidendola con le mani;

d) armiamoci di una forma o uno stampino rotondi, per plasmare i nostri hamburger, che, al limite, potremmo anche fare a forma di pallina;

e) prendiamo una bistecchiera e lasciamola scaldare sul fuoco, aggiungendo gli hamburger, anche senza olio;

f) cuociamoli a nostro piacimento, dando una spolverata finale, se di nostro gusto, con aglio, cipolla ed erba cipollina.

Approfondimento

Ecco una crostata alternativa con salmone e formaggio spalmabile