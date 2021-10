Se c’è una cosa che abbiamo imparato tutti guardando i vari programmi di cucina è sicuramente il valore della pulizia. Tutti gli chef dei programmi più famosi ripetono sempre di mantenere pulita la postazione. Questo suggerimento non è solo un espediente televisivo per velocizzare i tempi. Anzi, è un vero e proprio requisito fondamentale in termini di pulizia e igiene.

Con il tempo e la pratica siamo sicuramente diventati più bravi a tener pulito il nostro piano di lavoro. Per alcune preparazioni, però, anche impegnandosi al massimo, è impossibile non sporcare tutto. Quando usiamo lo sbattitore o le fruste elettriche ci ritroviamo schizzi di impasto ovunque. Sulle pareti, sul piano cottura, sul piano di lavoro e anche addosso. Sembrerebbe impossibile evitare che goccioline di impasto saltino ovunque. E invece ecco un piccolo trucco che ci semplificherà la vita in pochissime mosse.

Ecco il segreto degli chef per non sporcare ovunque quando si usano le fruste elettriche

Il trucco che sveleremo oggi è davvero semplicissimo e richiede l’utilizzo della pellicola alimentare. Questo materiale plastico è utilissimo in cucina per preservare la freschezza degli alimenti. Se la stendiamo a contatto con la crema pasticcera eviterà che si formi la crosticina superficiale.

In questo caso la useremo come protezione per eventuali schizzi di impasto. Mischiamo normalmente gli ingredienti della ricetta che stiamo preparando. Ma invece di utilizzare una ciotola di dimensioni standard usiamone una più profonda. Questo dettaglio è fondamentale per evitare che la frusta si inceppi per sbaglio nella pellicola.

Prima di utilizzare il nostro sbattitore stendiamo un velo di pellicola sulla ciotola. Proprio come se dovessimo conservarla in frigo, ben tesa. Poi aiutandoci con delle forbici creiamo un foro proprio al centro, abbastanza largo. Possiamo anche ritagliarlo molto ampio per lasciare spazio a sufficienza per le fruste.

Ora non ci resta che inserire le fruste in corrispondenza del foro e avviarle. Cominciamo a velocità più bassa per assicurarci che non vadano ad interferire con la pellicola. E gradualmente aumentiamo la velocità fino a quella desiderata. Ecco che monteremo il nostro composto senza schizzarlo ovunque.

Quindi, ecco il segreto degli chef per non sporcare ovunque quando si usano le fruste elettriche. In realtà questo trucco si può utilizzare anche con il frullatore ad immersione prima di creare una salsa vellutata. Così da ora in poi ogni volta che prepareremo un dolce o un impasto non dovremo più preoccuparci delle macchie. Un piano di lavoro pulito non solo è molto più igienico ma anche più pratico. In questo modo le pulizie saranno incredibilmente più veloci.

