Preparare un piatto alle volte è come costruire un castello di carte. Infatti, capita spesso che per un piccolo e insignificante errore, tutta la ricetta si comprometta. Costringendoci a rinunciare o, se abbiamo tempo e pazienza, a ricominciare da capo. Per questo motivo, in cucina più che in altri posti, l’importanza che dobbiamo dare ad ogni singolo dettaglio è fondamentale.

Basta un attimo

Ed effettivamente un buon piatto si rivela tale quando troviamo al suo interno un ottimo equilibrio tra i sapori e tra la consistenza dei diversi ingredienti. Di conseguenza se un alimento non è di qualità, o si rovina durante la preparazione, tutta la ricetta andrà a risentirne. E come ben sappiamo basta davvero un attimo per fare un errore o essere preda di una distrazione. Quindi oltre a fare attenzione è importante anche sapere come rimediare e prevenire. Per questo motivo, ecco il segreto degli chef per non far bagnare la pasta sfoglia e averla asciutta e compatta per ogni ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dolce e salato

La pasta sfoglia in cucina la utilizziamo per moltissime ricette, sia dolci che salate. E capita spesso a molti di ritrovarsela a fine cottura umida e bagnata, con conseguenze immaginabili. Infatti, quando questo succede l’intero piatto diventa molle, poco compatto, andando a peggiorare la qualità dell’intera ricetta. Quindi, per risolvere questo comune problema, ecco il segreto degli chef per non far bagnare la pasta sfoglia e averla asciutta e compatta per ogni ricetta. Partiamo innanzitutto dal motivo per cui questo accade. Infatti, la pasta sfoglia si bagna quando entra a contatto con crema, formaggi, e tutti quei composti liquidi che vanno ovviamente ad inumidirla.

Ed è proprio qui che i cuochi esperti intervengono, cercando di separare i due ingredienti. In un modo molto semplice, che si diversifica in base al tipo di torta, se dolce o salata. In questo ultimo caso, infatti, il trucco è quello di spargere del pangrattato sulla base della pasta sfoglia prima di andare ad applicare i vari formaggi. Mentre nel caso sia un dolce possiamo fare la stessa cosa ma utilizzando del cacao. Questi due alimenti, infatti, ci aiuteranno a proteggerla dal bagnarsi. In quanto appunto andranno a separare la pasta sfoglia dagli ingredienti solitamente responsabili di questo inconveniente.