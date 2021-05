Riuscire a preparare una frittura perfetta richiede esperienza. L’olio giusto per ogni alimento, la temperatura di frittura giusta. Ma se si sbaglia la panatura è difficile che il nostro piatto rimanga sempre croccante. Le tecniche sono molte, c’è chi usa il panko invece del pangrattato. Chi invece preferisce la doppia panatura. Ma esiste un modo molto più veloce e pratico per ottenere una frittura perfetta. E non guasta affatto che sia anche un po’ più leggera.

Il classico metodo per impanare

Che si tratti di una cotoletta, di arancine o melanzane fritte, i passaggi sono sempre quelli. Prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Qualcuno preferisce impanare anche nella farina, per avere una crosticina più spessa e stabile. Così non si rovina durante la frittura. Ma in effetti, se ci pensiamo, andremo ad appesantire ulteriormente il nostro piatto. E insomma, anche se qualsiasi cosa fritta è sempre buona, non sempre è digeribile.

Ecco il segreto che pochi conoscono per una panatura sempre croccante, leggera e con meno grassi

Quindi come fare per rimediare? Ecco, non molti lo sanno, ma non serve tutto l’uovo per una panatura perfetta. Basta usare l’albume! Evitando il tuorlo, più calorico e pesante da digerire, il nostro piatto sarà spettacolare. Croccante ma super digeribile.

Il procedimento è lo stesso, sbattiamo il nostro albume con un po’ di sale. Possiamo anche montarlo leggermente con una frusta. Dopodiché tuffiamo quello che vogliamo impanare. La nostra fettina, la nostra arancina, o la melanzana. Facciamo in modo che aderisca bene a tutta la superficie. Ora passiamo al pangrattato e poi, via. Siamo pronti a friggere la nostra pietanza! Si può anche fare la doppia panatura usando solo l’albume. Con o senza la farina. Il risultato sarà spettacolare.

Quindi, ecco il segreto che pochi conoscono per una panatura sempre croccante, leggera e con meno grassi. Questa panatura si può usare praticamente con tutto. Per fare una bella figura con gli invitati perché non provarla per preparare degli ottimi cordon bleu?