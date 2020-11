Siamo di fronte ad una delle ricette partenopee più facili e più famose. Se a casa ci fossero dei bambini è l’occasione per prepararle e farle gustare in questo periodo in cui saranno veramente molto apprezzate. Oltretutto sono anche molto nutrienti! Ecco il segreto che pochi conoscono per avere una mozzarella in carrozza gustosissima.

Come nasce la mozzarella in carrozza

Questa ricetta è nata come sistema per recuperare e riutilizzare i pezzi in avanzo del pranzo precedente. Così se c’erano dei pezzi di mozzarella avanzati il giorno prima si approfittava per preparare questa ricetta facile e veloce, nonché nutriente.

Ma come mai si dice “in carrozza”? Probabilmente il riferimento è alla somiglianza fra le fette di pane rotonde e un po’ grosse, con le grosse ruote della carrozza. Era come se la mozzarella fosse in carrozza fra le due grosse ruote. Può darsi pure che per “carrozza” si intendesse la carrozza del treno, che per molti anni ha trasportato le mozzarelle di bufala da Battipaglia fino a Roma. I treni erano a vapore e anche le ruote di questi abbastanza generose.

La ricetta. Ingredienti

12 fette di pane bianco o pan carré;

500 g mozzarella di bufala;

sale fino q.b;

latte q.b;

5 uova grandi;

farina 00;

pangrattato;

olio di oliva.

Preparazione

La preparazione è abbastanza semplice. In effetti è possibile sia friggere che cuocere al forno la mozzarella in carrozza.

Prima di tutto si taglia la mozzarella a fette di 1 cm circa e la si mette a scolare. In effetti sarebbe meglio utilizzare quella che avanza dal giorno prima, altrimenti va bene anche un fiordilatte, ma questo non è più di bufala, ma di latte vaccino. La mozzarella di bufala è più grassa ed è meglio il fiordilatte per chi teme il colesterolo.

In un piatto si sbattono le uova con un pizzico di sale, giusto il tanto che serve ad amalgamarle.

Ecco il segreto che pochi conoscono per avere una mozzarella in carrozza gustosissima

Le fette di pane prima si lasciano per un’ora in un canovaccio inumidito con del latte. In questo modo diventano morbide e acquistano sapore e non si induriscono. Ciò soprattutto se si usa un fiordilatte da cucina, o una mozzarella del giorno prima, che è abbastanza secca.

Si mettono le fette di mozzarella fra due fette di pane e si schiacciano, da abbassarne un po’ l’altezza.

Successivamente si prendono e si girano bene nell’uovo e poi nel pan grattato. Si friggono girandole con una forchetta e si adagiano su della carta assorbente, per eliminare gli eccessi d’olio e si otterrà un sandwich veramente italiano e goloso.

