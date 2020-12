Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Purtroppo molti italiani soffrono di questo problema di salute senza saperlo. Eppure oggi più che mai tutti avremmo bisogno di un fisico forte e resistente. Non si tratta di andare in palestra per rinforzare i muscoli, ma di avere un corpo che funziona e risponde bene ai malanni stagionali. Tutto questo è possibile e allora ecco il segreto assoluto per avere un organismo forte e resistente alle malattie.

Ciò di cui tutti hanno bisogno

Per avere un corpo in forma è necessario che le diverse parti del corpo funzionino bene, come gli organi interni il fegato, lo stomaco, il cuore ecc. Anche le articolazioni e le giunture sono importanti per la buona mobilità.

Ma c’è qualcosa che è alla base di tutto, perché rappresenta in qualche modo le forze armate in uno stato. Come l’esercito è adibito alla difesa, così nel nostro corpo esiste il sistema immunitario che lo difende dalle aggressioni esterne. Il buon funzionamento di questo sistema è fondamentale per la difesa degli organi, dello scheletro e di tutto il corpo.

Come rinforzare il sistema immunitario

Il nostro sistema di difesa si rafforza attraverso un’alimentazione equilibrata come ad esempio la dieta mediterranea. Una vita non sedentaria, in cui ci sia la giusta quantità di movimento, come ad esempio fare ogni giorno 30 minuti di passeggiata. Ma anche facendo attenzione ad assumere due vitamine fondamentali per le difese, la C e la D.

La vitamina C si assume attraverso gli agrumi, alcune verdure fra cui peperoni gialli e rossi, e i broccoli. Il suo compito è importante perché ferma l’invecchiamento del corpo, aumenta la forza del sistema immunitario e aiuta anche nel controllo della glicemia.

In Italia secondo le statistiche del XIV Congresso della Società italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), oltre l’80% delle persone ha carenze di vitamina D. D’altra parte anche il nostro Istituto Superiore di Sanità dice che : “La carenza di vitamina D è considerata sempre più un problema di salute pubblica globale, essendo diffusa in tutti i continenti ed in tutte le fasce di età”.

Ed è proprio questo il segreto di cui parliamo, perché la vitamina D è fondamentale per rinforzare il sistema immunitario in modo speciale, oltre a giocare un ruolo fondamentale contro l’osteoporosi. Soprattutto in questo periodo è importante l’assunzione di vitamina D, poiché si è visto che molti pazienti deceduti di Covid-19 avevano un tasso molto basso di questa vitamina.

Come assumere la vitamina D

Il modo con cui il nostro corpo assume la vitamina D è per l’80 – 90% attraverso la luce solare che bacia la nostra pelle, e per il resto attraverso l’alimentazione.

È dunque consigliabile mettersi al sole, anche davanti a una finestra o ad un terrazzo. Questo semplice gesto permette al nostro corpo di assumere l’80% di vitamina D di cui ha bisogno.

Chi vuole altre notizie sull’importanza della vitamina D rispetto al Covid 19 può cliccare sul link.