Per prevenire le malattie e rimanere in forma, sono fondamentali le scelte che compiamo a tavola. Un’alimentazione equilibrata e una corretta attività fisica ci permettono di ridurre la comparsa di problematiche cardiovascolari.

Ecco perché arricchire la propria alimentazione con acidi grassi omega 3, frutta, verdura e cereali interali è fondamentale per non danneggiare il cuore.

Ecco il secondo di pesce semplicissimo da preparare ricco di omega 3 per proteggere il cuore

Poc’anzi abbiamo affermato che una sana alimentazione aiuta a prevenire le malattie cardiache. Infatti, se dovessimo indicare un alimento ricco di proprietà benefiche amico del cuore, dovremmo citare sicuramente il pesce. In particolare, Noi di ProiezionidiBorsa oggi vogliamo parlare del sarago.

Un pesce dalla carne molto pregiata e delicata, presente nel mar Mediterraneo ma anche nell’oceano Atlantico. Possiede un’unica spina centrale, è ricoperto da grosse squame ed ha un corpo tondo e compresso. Proprio come questo altro pesce economico che fa bene alla salute, anche il sarago possiede importanti valori nutrizionali. In particolare, la presenza di acidi grassi omega 3, rendono questo alimento un alleato del cuore. Ma non mancano anche vitamine e sali minerali che proteggono la pelle e facilitano la digestione.

Una ricetta molto semplice

Il sarago può essere cucinato in tanti modi: al forno, alla griglia, in acqua pazza, al sale. Un pesce molto versatile, ottimo preparato anche al cartoccio.

Infatti, ecco di seguito la lista degli ingredienti:

sarago (400/500 grammi già squamato ed eviscerato);

erbe aromatiche (alloro, prezzemolo, salvia);

1 spicchio di aglio;

5 pomodorini datterini;

olio extravergine di oliva (quanto basta);

pepe nero (quanto basta);

sale (quanto basta).

Preparazione

Ecco il secondo di pesce semplicissimo da preparare ricco di omega 3 per proteggere il cuore. Iniziamo la preparazione lavando molto bene il sarago (precedentemente squamato ed eviscerato) e asciughiamolo tamponando con della carta assorbente. Inseriamo all’interno del pesce le erbe aromatiche, lo spicchio di aglio, sale pepe e un goccio di olio.

Adagiamo il pesce su un foglio di alluminio, ricopriamo con i pomodorini precedentemente lavati e tagliati in due parti. Aggiungiamo ancora altro olio, sale, pepe e erbe aromatiche. Sigilliamo per bene il pesce all’interno del foglio di alluminio, trasferiamolo all’interno di una teglia e cuciamo in forno (preriscaldato) per 25 minuti a 180/200 gradi.

Il sarago, cucinato in questo modo, è molto semplice e facile da preparare, ma molto gustoso. Possiamo arricchirlo inserendo all’interno del cartoccio anche delle patate, zucchine o peperoni. Insomma, possiamo creare ogni volta una ricetta diversa per stupire parenti e amici.