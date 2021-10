Con l’arrivo dell’autunno le nostre tavole si riempiono di tanti ingredienti dagli aromi intensi e dai sapori decisamente invitanti. Tra questi sicuramente spiccano sicuramente i funghi, il cui periodo di raccolta si estende generalmente proprio fino alla fine del mese di ottobre. Proprio per questo motivo oggi andremo a scoprire come preparare una ricetta che unisce questo buonissimo ingrediente al sapore forte e deciso della carne di manzo. Allora, ecco il secondo di carne ai funghi perfetto per l’arrivo del freddo autunnale. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari

Per preparare questo secondo di carne autunnale servono questi pochi e semplici ingredienti:

chiodi di garofano 6;

carote 150 gr;

sedano 140 gr;

acqua a piacimento;

sale a piacimento;

pepe nero 3 grani;

pepe nero tritato a piacimento;

manzo 1,5 gr kg;

funghi champignon 600 gr;

vino rosso 1,4 lt;

olio due cucchiaini;

Iniziamo subito a preparare questa ricetta gustosa e solamente ad uno primo sguardo complessa.

Ecco il secondo di carne ai funghi perfetto per l’arrivo del freddo autunnale

Per prima cosa prendere la carne, eliminare l’eventuale sangue e mettere in una terrina molto capiente. Prendere ora le carote, sbucciare, lavare, asciugare e tagliare in pezzi grossi. Passare al sedano, eliminare la base e il ciuffo superiore, lavare, asciugare e tagliare a pezzi spessi. Versare nella terrina le verdure così preparate, i chiodi di garofano il vino e il pepe in grani. Versare ora nel contenitore il vino e aggiungere acqua fino ad aver ricoperto la carne. Coprire ora il recipiente con un uno strato di pellicola e mettere a marinare in frigo per un periodo variabile tra una mezza giornata e una giornata intera.

Passato questo periodo di preparazione eliminare il liquido risultante avendo cura di conservarlo in un recipiente. Prendere una pentola capiente versarvi un cucchiaio d’olio e rosolarvi la carne a fuoco alto per pochi minuti. Abbassare la fiamma, versare il liquido prima conservato e le verdure nella padella e far cuocere a fuoco basso. La cottura della carne può richiedere un periodo stimato che va dalle 3 alle 6 ore, a seconda della carne acquistata.

Concludiamo la preparazione

Quando la cottura della carne sarà quasi ultimata prendere ora i funghi, ripulire dalla terra in eccesso e tagliare in maniera fine. Prendere una padella capiente, versarvi un filo d’olio e cucinare i funghi a fiamma bassa. Una volta terminato spegnere la fiamma e lasciar riposare. Spostare la carne ormai cotta in un vassoio da portata. Prendere ora un frullatore e versarvi il liquido di cottura della carne, frullare fino ad ottenere un composto denso ed omogeneo. Versare la salsa nella padella dei funghi e lasciare insaporire a fiamma bassa per alcuni minuti, allungando il tutto con dell‘acqua. Spostare il condimento così ottenuto in un recipiente da portata. Una volta terminato, tagliare il brasato a fette spesse e insaporire con la salsa ottenuta. Il piatto è così pronto per essere servito.

