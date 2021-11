I parassiti delle piante sono tutti quei piccoli animaletti che aggrediscono gli arbusti e le colture dell’orto. Si annidano tra le foglie e succhiano la linfa in esse contenuta, provocando, spesso, danni irreparabili.

Sono considerati il nemico peggiore di orti e giardini, anche perché alcuni parassiti sono talmente piccoli da risultare quasi invisibili.

La lista di questi fastidiosi disturbatori è infinita. Possiamo citare, ad esempio, la cocciniglia, che invade tutta la pianta e succhia la linfa delle foglie. Non dimentichiamo la mosca bianca, che si annida nella parte bassa degli arbusti e produce la melata.

Un parassita molto pericoloso

Ma c’è anche un altro piccolo animaletto, che somiglia molto alla falena e che è presente su tutto il territorio italiano. Parliamo della Metcalfa pruinosa, un insetto dell’ordine dei Rincoti Omotteri. Possiede delle ali a tetto, gli occhi appariscenti e il corpo, di colore grigio, ricoperto da una patina cerosa.

La Metcalfa pruinosa si nutre della linfa delle piante, che di conseguenza cominciano a deperire. Produce la melata, una sostanza appiccicosa che si deposita sui frutti e sulle foglie, provocando la formazione delle fumaggini.

La Metcalfa pruinosa attacca principalmente le piante di agrumi, ma non risparmia anche l’olivo, la vite, il pomodoro ecc.

Ecco il rimedio naturale per eliminare questo piccolo insetto che distrugge le piante di agrumi

Per eliminare gli afidi e i parassiti, possiamo utilizzare degli antiparassitari chimici o usare dei prodotti che non inquinano e non sono tossici per l’ecosistema. Ad esempio, molti macerano questa comunissima pianta per creare un antiparassitario naturale che protegge e rinvigorisce l’orto.

Anche nel caso delle Metcalfa pruinosa, possiamo creare un pesticida fai da te, tutto naturale. Servirà solamente il sapone di Marsiglia.

Ma come fare? Sciogliamo qualche scaglia di sapone in 1 litro di acqua. Agitiamo bene e spruzziamo il composto su tutte le foglie, eliminando la melata con un batuffolo di cotone.

Il sapone di Marsiglia è un ottimo antiparassitario naturale, facile da utilizzare e soprattutto molto efficace.

Per rimuovere afidi e parassiti, possiamo utilizzare anche l’olio di Neem. Le sue proprietà sono ben note e lo rendono un ottimo insetticida naturale. Come utilizzare l’olio di Neem? Diluiamo 6 millilitri di olio in mezzo litro di acqua. Vaporizziamo il composto sulle foglie, ripetendo l’operazione dopo 5 giorni.