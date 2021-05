Ecco il rimedio infallibile e delicato per pulire le sedie in pelle, evitare errori e danni per un risultato e un colore lucente come fossero nuove

Le sedie in pelle sono sicuramente un dettaglio del nostro arredo che conferisce una certa eleganza al nostro ambiente. Però sono prodotti anche molto delicati. Possono rigarsi.

Ma soprattutto se le puliamo seguendo criteri di pura fantasia, possiamo danneggiarle e renderle orrende. Proponiamo un rimedio infallibile e delicato per pulire le sedie in pelle. Così facendo eviteremo errori e le sedie ci sembreranno come fossero nuove. Prima però corre l’obbligo di una premessa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Occhio all’etichetta

Normalmente da qualche parte della sedia c’è un’etichetta guida che indica il modo corretto per pulire quel tipo di pelle. In tal caso, ovviamente, seguiamo pedissequamente le indicazioni fornite e il gioco è fatto.

L’etichetta solitamente non è facilmente visibile. Non demordiamo però. Prima di ricorrere al nostro efficacissimo rimedio, proviamo comunque a guardare sotto la sedia. Di solito è attaccata lì.

Il nostro rimedio

Se mancano le indicazioni specifiche, non molliamo. Abbiamo il rimedio infallibile e delicato per pulire le sedie in pelle, evitare errori e danni per un risultato e un colore lucente come fossero nuove. Prepariamo una soluzione detergente molto delicata.

Useremo dell’acqua distillata e una goccia di doccia schiuma extra delicato rigorosamente liquido. Il doccia schiuma non deve contenere agenti aggressivi. Avremo così un composto schiumoso.

Procediamo con un panno imbevuto e ben strizzato. È opportuno fare un test preliminare. Iniziare, cioè, a lavare un angolo della sedia e aspettare che non ci riservi sorprese sgradite. Superato il test, procediamo a pulire tutte le sedie.

Risciacquo

Il rimedio infallibile e delicato per pulire le sedie in pelle, evitare errori e danni per un risultato e un colore lucente come fossero nuove, prevede anche il risciacquo. Panno pulito imbevuto in acqua non saponata. Sempre distillata per evitare il cloro possa svolgere funzione abrasiva.

Con un terzo panno asciutto, procediamo ad asciugare. Il risultato (precedentemente testato) sarà perfetto. Avremo sedie pulite e lucenti come appena comprate. Non ci rimane che provare.