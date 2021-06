Durante i mesi primaverili avevamo un pensiero fisso in testa: la temuta prova costume. L’abbiamo superata? Se la risposta è ancora no questo articolo fa al caso nostro.

I dietologi e i nutrizionisti, oltre a indicare la dieta adatta a ciascuno di noi, ci dicono tutti e sempre solo una cosa. Fare attività fisica con costanza e regolarità senza eccedere i nostri limiti e soprattutto allenarci gradualmente. Non bisogna mai sforzare il proprio corpo poiché potrebbe essere controproducente. Lo stesso discorso vale per quelle persone poco attive e non abituate allo sport che iniziano ad allenarsi pesantemente.

Ecco perché oggi vedremo come fare per bruciare tante calorie senza ricorrere necessariamente alla palestra restando comodamente nella propria casa.

Ecco il rimedio facile e veloce per bruciare 1000 calorie senza andare in palestra

Bruciare le calorie è il passo da fare per iniziare a dimagrire. Quindi la prima cosa da fare è posizionarsi nella stanza più ampia per favorire il movimento. Apriamo il nostro computer e cerchiamo su Google dei video fatti da coach e personal trainer che ci guideranno passo dopo passo.

Se non siamo abituati a praticare dello sport e non siamo allenati, optiamo per dei video che riportino espressamente la dicitura “per principianti”. Questo è un passaggio fondamentale perché se non siamo abituati allo sforzo non possiamo iniziare ad allenarci con esercizi potenziati e mirati.

Dobbiamo concentrarci sugli esercizi adatti al nostro stato di salute e alla nostra condizione fisica, per cui è importante cercare gli esercizi di riscaldamento e basici. Dopo un po’ di tempo, quando gli esercizi per principianti ci sembreranno più facili da sostenere potremo aumentare la resistenza. Quindi potremo cercare dei video con allenamenti di livello intermedio fino a quando non ci sentiremo pronti per passare a quelli rafforzati e mirati.

Su Youtube ci sono infinità di video fatti da personal trainer che faranno al caso nostro e con la dicitura specifica “perdere 1000 calorie”. Si tratta infatti di esercizi di cardio-fitness mirati a perdere il grasso in eccesso, per tonificare e rafforzare i muscoli. Ecco il rimedio facile e veloce per bruciare 1000 calorie senza andare in palestra.

