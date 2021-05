Ecco il rimedio efficace e naturale al 100% per impedire alle zanzare di fare prelievi indesiderati di sangue, evitando le loro punture

Molti si domandano: perché Noè, prima del diluvio universale, ha deciso di salvare anche una coppia di zanzare? E per quanto sensato sia questo quesito, le risposte non potranno mai essere del tutto logiche e soddisfacenti.

Ciò che sappiamo è che le zanzare esistono e sono tremendamente fastidiose.

Ma non è una loro colpa. Questi insetti sopravvivono così, nutrendosi delle proteine presenti all’interno del sangue degli animali.

Attraverso una sorta di proboscide, esse infatti pungono e succhiano il sangue. E sono anche parecchio ingegnose nel farlo. Infatti, durante il processo, rilasciano una specie di saliva che ha due compiti.

Il primo è quello di anestetizzare la zona, per non far accorgere l’ospite della puntura.

Il secondo è quello di mantenere fluido il sangue, per scongiurare la formazione di coaguli.

L’irritazione ed il prurito, conseguenti a questo “prelievo” di sangue, sono solo una reazione del nostro corpo al soggetto estraneo.

Una volta compreso come agiscono le zanzare, bisogna trovare un modo per non farle avvicinare alla nostra pelle.

Questi insetti sono attratti dal calore del corpo e da alcune sostanze più o meno presenti all’interno del sangue e del sudore stesso.

Per tenerli lontani, quindi, basterà applicare sulla pelle degli appositi spray.

In commercio se ne trovano di svariate marche, anche se molti avanzano ipotesi sulla loro inefficacia.

Comunque sia, si può realizzare un repellente fai da te, con pochissimi ingredienti naturali. Vediamo come fare.

Innanzitutto, procuriamoci un flaconcino spray ed all’interno versiamoci:

a) acqua di amamelide;

b) acqua distillata;

c) una trentina di gocce di olio essenziale.

Possiamo scegliere la nostra fragranza preferita, in base anche all’efficacia degli oli contro le zanzare.

Tra questi ci sono quelli all’eucalipto, alla citronella, alla lavanda e così via.

Una volta mescolata la miscela possiamo tranquillamente spruzzarla sulla pelle.

Approfondimento

Quindi, ecco il rimedio efficace e naturale al 100% per impedire alle zanzare di fare prelievi indesiderati di sangue, evitando le loro punture.

