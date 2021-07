La perdita dei capelli è un problema molto diffuso che colpisce sia gli uomini che le donne di qualsiasi età. Per questo motivo vogliamo condividere con i nostri Lettori una tecnica, tramandata dal passato, che si racconta dia risultati stupefacenti. Dunque ecco il rimedio della nonna portentoso per combattere la caduta eccessiva di capelli.

Le cause del problema

Quando si cercano le cause del problema si pensa subito all’invecchiamento. Eppure questo non è né l’unico né il principale motivo. Lo stress, l’inquinamento e l’accumulo di tossine del cibo sono infatti fattori determinanti. I più agiati possono ricorrere a cure specifiche o addirittura al trapianto di capelli, che solitamente è risolutivo ma ha un costo davvero oneroso.

Ecco il rimedio della nonna portentoso per combattere la caduta eccessiva di capelli

Chi invece preferisce ricorrere agli insegnamenti della tradizione avrà necessità di soli 3 ingredienti naturali: 2 cucchiai di olio di ricino, 1 tuorlo d’uovo,1 cucchiaio di miele biologico. Dunque versiamo i 3 ingredienti in una ciotola e giriamo bene. Dobbiamo ottenere una pasta liscia ed omogenea. Quindi spalmiamo il composto ottenuto dalle radici fino a tutte le lunghezze. Copriamo il capo con una cuffia da doccia. In alternativa si potrà utilizzare la pellicola trasparente per avvolgere la testa. Infatti la pellicola si rivela un utilissimo alleato nella vita quotidiana anche fuori dalla cucina. Chi è curioso di scoprire gli usi alternativi potrà consultare questo articolo. Lasciamo in posa per almeno un paio di ore.

È arrivato il momento di lavare i capelli con un shampoo delicato. Poi stendiamo un velo di balsamo o di maschera condizionante sulle lunghezze. Le nonne assicurano che con questo sistema si riduce la caduta ed i capelli acquistano morbidezza, lucentezza e corpo.

Il segreto

Per ottenere risultati soddisfacenti il segreto è uno solo: la costanza. Dunque dobbiamo trattare le nostre teste con questa maschera 1 volta a settimana per almeno 10 settimane consecutive.

Considerando però che il problema della calvizie può compromettere l’autostima e la fiducia in sé stessi forse vale la pena fare un tentativo.

Approfondimento

Sono questi gli 4 errori più comuni che rendono i capelli secchi d’estate