Se non ne soffriamo siamo veramente fortunati. È un problema che affligge tante persone e il più delle volte è difficile liberarsene. Stiamo parlando dell’herpes labiale, un’eruzione cutanea che compare intorno alla bocca.

Queste vescicole, che poi scoppiano e formano delle crosticine, sono anche imbarazzanti per chi ne soffre. Non ci sentiamo a nostro agio con l’herpes quando andiamo a lavoro o facciamo l’aperitivo con gli amici. Allora ecco come combattere questa fastidiosissima infezione con semplici rimedi della nonna alla portata di tutti.

Quando si presenta e da cosa è causato

Solitamente si presenta quando abbiamo le difese immunitarie basse. Ma può essere causato da stress, febbre o possiamo infettarci entrando in contatto con qualcuno che ne soffre. Magari bevendo da un bicchiere al bar che non è stato pulito a dovere. E soprattutto in questo periodo sarebbe veramente seccante contrarre l’infezione in un luogo pubblico.

Questa infezione è causata dal virus herpes simplex di tipo 1. Porta prima arrossamento e prurito nella zona intorno alla bocca interessata. Poi si formano delle vescicole biancastre che non appena si rompono creano una antiestetica crosticina.

Solitamente il problema scompare dopo 10 o 15 giorni. Ma è possibile che sia recidiva e che ritorni anche 2 o 3 volte all’anno.

Ecco il rimedio della nonna che pochi conoscono per liberarsi del fastidiosissimo herpes

Quando l’herpes è ai primi stadi, e notiamo del rossore e prurito, ecco cosa possiamo fare.

Prendiamo un batuffolo di cotone e dell’alcol denaturato. L’alcol che abbiamo tutti in casa per pulire e disinfettare.

Imbeviamo il batuffolo di cotone con un bel po’ di alcol. E poi strofiniamo delicatamente e senza fretta sulla zona interessata. Per un effetto più efficace possiamo tenere premuto per qualche secondo il batuffolo sull’herpes. E poi ricominciamo a strofinare per qualche altro secondo.

Ripetiamo questo passaggio per 3 volte al giorno. Sebbene non ci siano prove scientifiche della sua efficacia, questo metodo sembra davvero funzionare.

Ecco il rimedio della nonna che pochi conoscono per liberarsi del fastidiosissimo herpes. Ricordiamoci però che se vogliamo che funzioni è importante agire prima che si formi la vescicola.

Approfondimento

