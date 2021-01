Durante le festività ci si lascia un po’ andare ai piaceri della gola. Dopo le grandi abbuffate delle feste spesso le conseguenze sono i problemi di cattiva digestione e il rimedio lo si può trovare in tre semplici elementi.

La cattiva digestione viene spesso indotta non solo dal cibo, ma anche da uno stile di vita sedentario. Gli effetti di questo stato si manifestano in senso di pesantezza, stanchezza, gonfiore addominale con conseguenza di flatulenza.

Da sottolineare che anche i pasti disordinati, cioè non equilibrati e in ore notturne, possono accrescere il problema della cattiva digestione. Utilizzare questi piccoli consigli potrà alleviare o, addirittura, eliminare il problema.

Cambiare stile di vita iniziando da una dieta equilibrata assumendo cibi light o preparando dei gustosi smoothies di frutta e verdura, può aiutare questo processo.

Ecco il rimedio contro la cattiva digestione dopo le abbuffate delle feste

Uno degli elementi consigliati è il bicarbonato di sodio. Aiuta la digestione ed è da assumere 20 minuti prima dei pasti, versando un mezzo cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua. La particolarità di questo elemento è di prevenire l’acidità di stomaco favorendo la digestione.

Per alleviare o eliminare il gonfiore addominale, si potrà utilizzare l’argilla. La caratteristica di questo elemento è quella di assorbire i gas ed è anche molto utile in caso di diarrea da intossicazione alimentare. Bisognerà sciogliere un cucchiaino di argilla in un bicchiere d’acqua con qualche goccia di limone, lontano dai pasti.

Il carbone vegetale è uno dei prodotti comunemente impiegato per i gas addominali, ripristinando il ventre piatto. Si potranno ingerire delle capsule sotto consiglio del medico lontano dai pasti ed è sconsigliato per le donne in gravidanza.

Da non dimenticare che uno stile di vita attivo esercitando progressivamente un po’ di attività fisica, lontano dai pasti, incoraggia una corretta digestione. Inoltre l’attività fisica aiuta a scaricare le tensioni durante la giornata, favorisce l’eliminazione del scorie dall’organismo e aumenta le difese immunitarie.