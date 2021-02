Il supermercato e il centro commerciale sono diventati un appuntamento per molte famiglie. In particolare il supermercato è una delle poche cose che mettono d’accordo genitori e figli per uscire insieme e per fare degli acquisti. Ma dove si trovano fra le tante proposte le occasioni più convenienti? Ecco allora il punto del supermercato dove trovare i prodotti migliori e più convenienti.

Varie strategie

Fra le tante strategie per vendere ce ne sono alcune che non riguardano direttamente i prodotti.

Oramai è noto che una musica lenta quando vi sono poche persone, serve a trattenere di più la gente. Una musica più swing quando ce ne sono molte rende gli acquisti più veloci.

Un altro sistema è il pavimento tirato a lucido. La luce riflessa dei neon sul pavimento all’interno delle corsie ci invita a stare più svegli, a guardare meno verso il basso e a dirigere il nostro sguardo verso i prodotti sugli scaffali.

I volantini

Le catene dei supermercati firmano degli accordi molto particolari con le aziende produttrici. Arrivano così i volantini, delle super offerte che vedono i prezzi del prodotto abbassarsi di molto.

Ebbene il volantino serve ad attirare le persone al supermercato e farli diventare dei fedeli clienti. Se una persona continuerà a frequentare quel supermercato, lo ripagherà ampiamente dello sconto ricevuto su quel volantino. Molti acquirenti preferiscono approfittare dei diversi volantini proposti da differenti supermercati.

Il primo prezzo

Il primo prezzo è in genere un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Si tratta di nuovi prodotti che devono essere lanciati sul mercato, oppure di nuove aziende che pubblicizzano i loro prodotti. Essendo un primo lancio, la qualità sarà curata e il prezzo favorevole. Successivamente il prezzo tenderà a salire e forse la qualità a scendere.

Ecco il punto del supermercato dove trovare i prodotti migliori e più convenienti

Quando si gira fra gli scaffali, si osservano dapprima quei prodotti che si trovano ad altezza d’occhio. A volte quelli che si trovano un po’ più in alto. Ma il carrello abbastanza grande e il pavimento molto lucido, ci fanno distogliere lo sguardo da quelli che si trovano in basso.

Una zona dove sono sistemati quei prodotti meno convenienti per le strategie di marketing del supermercato. Ed è proprio lì che troveremo i prodotti più convenienti per noi, oltre ai volantini e al primo prezzo.

Molto interessante il perché al supermercato c’è subito il reparto ortofrutta e offerte.