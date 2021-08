Un paio di chili da perdere? C’è bisogno di rassodare e tonificare le zone critiche? Rimettersi in forma in poche settimane prima di partire si può. La prima cosa di cui occuparsi, come sempre, è l’alimentazione. I carboidrati sono essenziali per il buon funzionamento del metabolismo. Bisogna sceglierli nella versione integrale, sono ricchi di fibre, utili per contrastare l’appetito e per la salute dell’intestino, ma bisogna anche ridurre le porzioni. Anche verdura e frutta di stagione sono ricche di fibre e quindi contrastano la fame. Consentono di fare il pieno di vitamine, minerali e antiossidanti utili contro il gonfiore e i chili in più.

Ecco il programma per smaltire i rotolini di troppo e presentarsi in vacanza al top: per queste ultime settimane si deve innanzitutto bandire completamente ogni tipo di alcolico. Le bevande alcoliche sono ricche di zuccheri e calorie, possono diventare pericolose per la linea e per la salute. Aperitivo con gli amici in vista? Non serve rinunciare, ma è meglio optare per un succo di pomodoro e verdurine al posto delle patatine.

Attenzione agli alimenti

Occhio al sale. Sia quello da cucina sia quello contenuto in elevate quantità nei cibi industriali favoriscono il ristagno dei liquidi e il gonfiore. Bisogna sostituirlo, nella dieta quotidiana, con erbe aromatiche. Oltre a dare sapore, hanno utili virtù.

Per esempio, le nonne insegnano che il finocchietto è antigonfiore, la maggiorana combatte la cellulite e il prezzemolo aiuta la circolazione. Anche le tisane sono ottime alleate: quelle a base di betulla hanno un’azione drenante, il tarassaco e carciofo depurano il fegato, il finocchio e l’anice favoriscono la digestione.

Ecco anche due esercizi da fare in casa comodamente. Servono per rimodellare gambe, lato B e addome. I sit squat consistono nell’alzarsi e sedersi lentamente utilizzando una sedia. Piedi paralleli alla stessa distanza delle spalle; le ginocchia non superano mai le dita dei piedi. Bisogna eseguire due serie da 8-10 ripetizioni con un minuto di recupero.

La posizione della barca tonifica gli addominali e snellisce il girovita. Seduti a terra busto dritto e gambe distese. Sollevare le gambe, cercando di mantenerle distese, e allungare le braccia come se si tentasse di afferrare le caviglie. Mantenere l’equilibrio sul coccige per tutta la durata dell’esercizio. Tenere la posizione per cinque respiri lunghi e profondi.