Ecco un primo piatto delicato e gustoso per festeggiare la femminilità. Si chiama mimosa e si presenta col colore e l’allegria di questo fiore unico, che sboccia proprio all’inizio di marzo. Ecco il profumatissimo risotto mimosa per la festa della donna. Si prepara in poco più di mezzora ed è piuttosto facile. La ricetta migliore è stata trovata a Isola della Scala dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Ingredienti

Ingredienti per quattro persone:

400 grammi di riso Vialone Nano;

cinque uova;

un litro di brodo vegetale;

400 grammi di punte di asparagi;

uno scalogno o cipolla bianca;

un bicchiere di vino bianco secco;

200 grammi di crescenza o stracchino;

80 grammi di Parmigiano Reggiano;

20 cl di olio extravergine di oliva;

30 grammi di burro;

sale e pepe.

Ecco il profumatissimo risotto mimosa per la festa della donna

Bollire gli asparagi per otto minuti, poi bisogna scolarli e frullare le punte, tranne quattro che serviranno per decorare il piatto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Nel frattempo, prepariamo le uova sode in un pentolino d’acqua, mettendole fin dall’inizio quando è fredda. Lasciamo rosolare in una casseruola larga e antiaderente lo scalogno tritato con olio e una punta di burro. Lasciar tostare ma senza far scurire troppo. Se non piace nel risotto, si può toglierlo.

Unire il riso Vialone Nano, sfumare con un bicchiere di vino bianco secco. Unire la purea di asparagi passata al colino se necessario.

L’accoppiata vincente di asparagi e crescenza

Versare sul riso tostato metà del brodo, bollente e di colpo. Nel frattempo, sbucciamo le uova sode e sbricioliamo il tuorlo di quattro uova con la forchetta o con un passaverdure.

Il quinto uovo dobbiamo sminuzzarlo con la forchetta, in modo che si creino briciole grandi come perle.

Aggiungiamo il resto del brodo al riso: a piccole quantità ogni volta che si asciuga, ma senza girare troppo. A fine cottura dopo 13 minuti, unire la crescenza tagliata a tocchetti.

A piacere si può aggiungere della curcuma per rendere il risotto più giallo.

A fiamma spenta mantecare con burro, Parmigiano Reggiano, sale e pepe. Prima di servire, decoriamo il piatto di portata o ciascun risotto impiattato.

Porre al centro le punte d’asparagi rimaste, coprire con le briciole di tuorlo sodo e una grattata di Parmigiano Reggiano. Servire accompagnato da vini bianchi profumati come il Soave, il Fiano.