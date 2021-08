Finalmente ha inizio la stagione dei fichi, uno dei frutti più amati in assoluto dagli italiani. Oltre a sbucciarli e mangiarli così come la natura ce li ha dati, possiamo preparaci molti piatti sfiziosi. Se vogliamo andare oltre le solite marmellate e torte di fichi, questa insolita ricetta che spieghiamo oggi è perfetta.

Parliamo del risotto con fichi e gorgonzola: ecco il primo piatto originale a base di fichi che conquista il palato degli ospiti. Si tratta di un primo di grande fascino, sofisticato ma facile da preparare. Soprattutto, si tratta di un piatto la cui forza è l’accostamento dei sapori, un mix agrodolce che non lascia indifferenti. Vediamo insieme di cosa abbiamo bisogno per prepararlo e il relativo procedimento.

Come anticipato, preparare il risotto a base di gorgonzola e fichi è semplice e non necessita di grandi sforzi. La prima cosa da fare è scegliere i giusti ingredienti. Le quantità indicate sono calibrate per quattro porzioni. Abbiamo bisogno di:

320 grammi di riso arborio;

mezza cipolla;

8 fichi (meglio se appena raccolti);

80 grammi di formaggio gorgonzola;

del brodo vegetale;

un bicchiere di vino bianco;

Parmigiano grattugiato;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe quanto bastano.

Se qualcuno non ama il gorgonzola, c’è sempre la possibilità di cambiarlo con altri formaggi che non snaturino totalmente il sapore originale. Per esempio, possiamo sostituirlo con formaggio caprino oppure con del taleggio.

Procedimento

La prima cosa da fare per preparare il risotto fichi e gorgonzola è preparare il brodo vegetale in un pentolino. Contemporaneamente, tagliamo la cipolla in piccoli quadratini e mettiamola a soffriggere assieme all’olio in una casseruola. Quando notiamo che la cipolla è ben dorata, aggiungiamo il riso e mescoliamo per amalgamarlo con il soffritto. Passata una manciata di secondi, sfumiamo il riso con il vino bianco.

A questo punto aggiungiamo il brodo vegetale, un po’ alla volta con un mestolo. Nel frattempo, sbucciamo i fichi e tagliamoli a cubetti. Una volta finito, aggiungiamoli al riso mentre cuoce. Tagliamo a cubetti anche il gorgonzola e, quando il riso sarà pronto (dopo circa mezz’ora), aggiungiamolo al tutto. Mescoliamo energicamente finché il gorgonzola sarà sciolto e ben amalgamato. Lasciamo raffreddare il risotto per qualche minuto, poi condiamolo con pepe e Parmigiano.

